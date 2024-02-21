Ясли-сад под огнем, госизменник в Чите: как ВСУ атакуют РФ 21 февраля

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Последствия обстрела Донецка

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Мирная жительница погибла в результате обстрела Донецка. Четыре населенных пункта оказались под огнем в Курской области. В Екатеринбурге американку задержали за сбор денег для ВСУ, а в Чите — россиянина за сотрудничество с СБУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли два района Курской области

Накануне украинские войска обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, прилеты зафиксировали в селах Гоголевка, Троицкое и Гордеевка, а также на хуторе Олешня.

«В селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия. <...> Три прилета зафиксировано на хуторе Олешня. <...> Также обстреляны села Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе», — сообщил чиновник.

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Никто из местных жителей не пострадал. В Гоголевке повреждения получили несколько тракторов и легковой автомобиль, в Олешне — один жилой дом, а в Троицком — четыре дома. В последних двух населенных пунктах оказались перебиты линии электропередачи.

Один человек погиб и десять пострадали при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 10 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 16).

На Донецком направлении украинские войска совершили девять обстрелов, на Горловском — один. Украинские войска выпустили по региону 45 боеприпасов. Повреждения получили шесть жилых домов, шесть инфраструктурных объектов и шесть автомобилей.

Под огнем, в частности, оказались ясли-сад № 29 в Донецке, здание Министерства образования и науки ДНР, общежитие и пиццерия в областном центре, а также Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской.

«В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки им. Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Всего в результате очередной атаки на регион пострадали 10 человек. В Киевском районе областного центра погибла женщина 1955 года рождения.

В Екатеринбурге задержали американку, собиравшую деньги для ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса, подозреваемую в государственной измене. По данным правоохранителей, с начала 2022 года она собирала деньги для одной из украинских организаций, они потом направлялись на закупку медикаментов, экипировки и вооружений для ВСУ.

У женщины двойное гражданство — российское и американское. Установлено, что, находясь в США, она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Украины. Расследование уголовного дела в отношении женщины сейчас продолжается, она отправлена судом в СИЗО.

На арест отреагировал отец американки. По его словам, случившееся стало шоком и трагедией для семьи. Сейчас родственники пытаются разобраться в том, что произошло.

Жителя Читы задержали за госизмену

В Чите силовики задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене в пользу Украины. По информации правоохранителей, мужчина администрировал Telegram-канал, контролируемый СБУ. В нем он вел антироссийскую пропаганду.

Установлено, что задержанный также передавал СБУ данные о российских военных и их родственниках. Он собирался обратиться в американское посольство с просьбой предоставить политическое убежище в США, но его поймали при попытке пересечь границу.

Женщина пострадала при обстреле Ленинского в Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 28 снарядов. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, прилеты зафиксировали в Сподарюшине, Теребрене, Шебекине, Терезовке и Ленинском.

В поселке Ленинский один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. В результате живущая в нем женщина получила черепно-мозговую травму и контузию. Помощь ей оказали на месте. Повреждения также получили еще два частных жилых дома и сельхозпредприятие.

Тем временем украинские беспилотники атаковали Журавлевку, Дроновку и Теребрено. БПЛА сбросил взрывное устройство. Еще один БПЛА удалось сбить средствами ПВО. В Дроновке под удар попал инфраструктурный объект связи. Обошлось без жертв и пострадавших.

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