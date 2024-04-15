Удары по домам и автобусу, дрон у Краснодара: как ВСУ атакуют РФ 15 апреля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Два человека погибли при обстрелах села Царского и Каховки в Херсонской области. Семь граждан пострадали в результате прилетов снарядов и ударов дронов ВСУ в ДНР. Украинский беспилотник был перехвачен над Краснодарским краем. Средства ПВО РФ четыре раза работали по БПЛА над Белгородской областью. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Семь человек пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 17 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили семь обстрелов на Донецком направлении и 10 — на Горловском. ВСУ выпустили 50 боеприпасов по региону. Два жилых дома получили повреждения.

Семеро гражданских получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов, заявили в СЦКК.

Накануне утром БПЛА сбросил взрывное устройство на пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту № 99Б. Две женщины 1951 и 1964 года рождения получили ранения, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: МО Украины

Еще пять человек пострадали в результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе Горловки. Одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.

Два человека погибли при обстрелах Херсонской области

Накануне украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано еще 18 прилетов.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. По его словам, украинская армия обстреляла Каховку и село Царское. В результате атаки также пострадал пожилой мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу.

«Из-за террористического удара боевиков Владимира Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой в Каховке», — сообщил Сальдо.

Число жертв удара ВСУ в Токмаке возросло

Количество жертв обстрела ВСУ города Токмака в Запорожской области увеличилось до 16 человек, среди них трое детей. Накануне под завалами были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе ребенка, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Всего пострадали 28 человек, с ранениями разной степени тяжести в больницах остаются 12 человек, отметил губернатор.

Украинская армия обстреляла жилой сектор Токмака вечером 12 апреля. Десятки жилых домов остались без газа.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что удар ВСУ по Токмаку стал крупнейшей атакой на мирное население региона с начала 2024 года.

Поджигатель администрации во Владимире назвал свой мотив

Telegram-канал SHOT сообщил, что 24-летний житель Владимира, задержанный при попытке поджечь здание регионального правительства, признался, что пойти на преступление его вынудили телефонные мошенники. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом».

По данным SHOT, подозреваемый рассказал на допросе, что злоумышленники его обманули и выманили у него деньги. Затем они пообещали их вернуть, если он устроит поджог административного здания.

13 апреля мужчина, находясь у здания госучреждения, бросил «коктейли Молотова» в окна и припаркованные рядом автомобили. Одна из машин загорелась, никто из людей не пострадал.

Губернатор региона Александр Авдеев предположил, что нападавший находился под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций). Чиновник высказал мнение, что целью задержанного было совершение провокации против органов власти.

БПЛА был перехвачен над Краснодарским краем

В ночь на 15 апреля украинский беспилотник попытался атаковать Краснодарский край. Он был перехвачен средствами ПВО, сообщило Минобороны РФ.

Утром 14 апреля 10 дронов были перехвачены или уничтожены над регионом, еще пять — над акваторией Черного моря.

Средства ПВО четырежды били по целям над Белгородской областью

Накануне средства ПВО сработали в Белгородской области по меньшей мере четыре раза. Пять беспилотников ВСУ были уничтожены над регионом в 13:30, 14:30, 16:00 и 21:05, сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины также обстреляли Белгородскую область из артиллерии и минометов. Два частных жилых дома, хозпостройка и автомобиль получили повреждения в Тавровском, Никольском и Майском сельских поселениях.

Четыре прилета были зафиксированы в селе Староселье, еще по два — в селе Новая Таволжанка и в поселке Красное. Во всех случаях обошлось без разрушений, жертв и пострадавших.

По три украинских дрона-камикадзе атаковали Староселье и Шебекино. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

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