Удары по автобусу и многоэтажке, ранены дети: как ВСУ атакуют РФ 26 апреля

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За прошедшие сутки российские территории вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотник влетел в пассажирский автобус в Брянской области, пострадали четыре человека. ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область из РСЗО «Ольха», однако все снаряды были сбиты средствами ПВО. Четыре человека пострадали в результате удара по жилому дому в Токмаке Запорожской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Богомаз сообщил об ударе по автобусу под Брянском

Накануне украинский дрон-камикадзе ударил по пассажирскому автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, четыре человека получили ранения.

«В результате террористической атаки пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, автобус направлялся из Стародуба в Курковичи. По данным канала, среди пострадавших оказались водитель, заместитель директора школ и пассажир.

Минобороны России не комментировало информацию об атаке БПЛА на автобус.

Сальдо заявил о ранении ребенка при обстреле Таврийска

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли город Таврийск в Новокаховском округе Херсонской области, сообщил в Telegram губернатор Владимир Сальдо. 12-летний мальчик получил осколочные ранения шеи, его госпитализировали.

Глава региона также отметил, что беспилотники ВСУ ударили по жилым домам и инфраструктурным объектам в Новой Каховке. Обошлось без жертв и пострадавших.

Село Днепряны также оказалось под артиллерийским огнем, подчеркнул Сальдо. В результате атаки два человека погибли, 60 остались без газа из-за повреждения трубопровода.

Минобороны РФ не комментировало сведения об атаках на Херсонскую область.

Балицкий сообщил о ранении четырех человек при ударе по Токмаку

Накануне ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил губернатор шефствующей над регионом Пензенский области Олег Мельниченко. Повреждения получили пять жилых домов и здание детского сада.

«Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, украинские войска били по городу управляемыми авиационными бомбами иностранного производства. Две из них были сбиты средствами ПВО, еще одна достигла цели.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram, что в результате обстрела жилого дома пострадали четыре человека, их госпитализировали. Он добавил, что под завалами может находиться еще один местный житель.

По словам Мельниченко, на месте ЧП работают порядка 40 спасателей. Они разбирают плиты перекрытия пятого этажа дома, в который попал снаряд.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения об атаке на Токмак.

ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область из «Ольхи»

В ночь на 26 апреля предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Белгороде и Белгородском районе. Оно действовало в течение получаса. Позже Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать регион из РСЗО.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“», — говорится в сообщении ведомства. Средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда над областью.

ВСУ также обстреливали регион из артиллерии и минометов. Прилеты были зафиксированы в Щетиновке, Красном Хуторе, Лозовой Рудке, Дроновке и селе Сподарюшино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. В результате ударов жертв нет.

По словам Гладкова, украинские беспилотники атаковали Журавлевку, Горьковский, Безымено и Сподарюшино, Пороз, Новостройку-Вторую, Колодезный и Вязовое, а также Новую Таволжанку. Разрушений в результате обстрелов не было зафиксировано, никто не пострадал.

Минобороны РФ не комментировало информацию об артобстрелах и ударах БПЛА по Белгородской области.

Фото: Администрация президента Украины «Ольха»

Старовойт сообщил о налете БПЛА на Курскую область

Накануне украинская армия обстреляла несколько населенных пунктов Курской области, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт. Прилеты были зафиксированы в поселке Теткино, селе Гуево, деревне Городище и в хуторе Олешня. Никто не пострадал.

ВСУ также пытались атаковать регион беспилотниками. В Теткино все БПЛА были посажены средствами РЭБ. Два дрона были уничтожены из стрелкового оружия в районах деревни Елизаветовки и села Горлань.

Утром 26 апреля ВСУ обстреляли Коровяковку. По словам Старовойта, в селе было зафиксировано 11 прилетов. Повреждения получили пять жилых домов, автомобиль и газовая труба. Один мирный житель погиб.

Минобороны не комментировало сообщения об атаках на Курскую область.

Фото: МО РФ

Два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы семь случаев ведения огня со стороны ВСУ.

ВСУ выпустили 19 боеприпасов по региону. Повреждения получили шесть жилых домов и инфраструктурный объект.

В результате обстрела Донецка один мужчина погиб и две женщины получили ранения на улице Дмитрия Донского. На улице Ивана Сусанина погибла местная жительница, еще три человека пострадали — две женщины и мальчик 2010 года рождения.

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