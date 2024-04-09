«Нептун» у Крыма, нападение на музей СВО: как ВСУ атакуют Россию 9 апреля

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Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись атакам украинской армии. Солдаты ВСУ попытались нанести удар противокорабельной ракетой «Нептун» по объектам в районе Крыма. Молочный комбинат попал под обстрел противника в Запорожской области. На Музей истории специальной военной операции в Саратове было совершено нападение. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО уничтожили два дрона над Воронежской областью

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области 9 апреля около половины второго часа утра. Впоследствии губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении дрона над регионом. По данным Минобороны РФ, были сбиты два беспилотника.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова. По данным канала, первый дрон влетел в фасад здания около трех часов ночи, второй — туда же спустя час. По информации Baza, в результате атаки никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали это сообщение.

Два беспилотника сбили над Белгородской областью

Воздушная тревога была объявлена в Белгородской области 9 апреля около 00:15. Предупреждение действовало около 10 минут. Позже Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над регионом.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей», — сообщило ведомство.

Ракета «Нептун» была уничтожена на подлете к Крыму

В ночь на 9 апреля жители Севастополя сообщили о похожих на взрывы звуках. Как позже рассказал губернатор Михаил Развожаев, в городе сработала «система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией».

Минобороны РФ впоследствии сообщило, что украинские военные попытались атаковать объекты в Крыму с помощью противокорабельной ракеты «Нептун». Она была сбита средствами ПВО.

«В течение прошедшей ночи <...> украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — сообщило ведомство.

ВСУ обстреляли жилые кварталы в городах Херсонской области

Накануне украинские войска обстреляли жилые кварталы городов Алешки и Каховка в Херсонской области. Частные дома получили повреждения. Двое жителейКаховки пострадали, их госпитализировали.

Обстрелам ВСУ также подверглись Новая Каховка, Великие Копани, Малая Лепетиха и Ольговка, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Прилеты снарядов зафиксировали и на территории автобусного парка в Каховке, где загорелись несколько автобусов.

Молочный комбинат был атакован в Запорожской области

Накануне украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами молочный комбинат «Степной» в городе Энергодар Запорожской области. Работа предприятия была приостановлена, поскольку разлетевшиеся по его территории мины могли сдетонировать в любой момент, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«Подрыв их (мин. — NEWS.ru) на месте падения грозил обернуться уничтожением предприятия, снабжающего молоком всю Запорожскую область. Предприятие удалось сохранить», — написал он в Telegram-канале.

Два человека пострадали при атаках БПЛА в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 17 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили девять обстрелов на Донецком направлении, семь — на Горловском и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 45 боеприпасов по региону. Один дом оказался полностью разрушен, еще семь зданий и инфраструктурный объект получили повреждения.

По данным СЦКК, БПЛА сбросил взрывное устройство на улице Толского в Ясиноватой. В результате удара пострадал молодой человек 2002-го года рождения. Еще один дрон атаковал Горловку. В результате сброса боеприпаса на Краснодонской улице ранения получил мужчина 1994 года рождения.

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ ударили по жилым домам Стаханова в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике. Повреждения получили по меньше мере 13 многоквартирных домов, сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков.

«Трое пострадавших мирных жителей находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Музей СВО попытались поджечь в Саратове

В Саратове мужчина напал на Музей истории специальной военной операции, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, злоумышленник разбил камнем окно, а затем кинул в здание бутылку с зажигательной смесью. В музее возник пожар, который потушила сотрудница службы охраны. Она вызвала полицию.

Сотрудники органов правопорядка нашли на месте происшествия пятилитровую канистру и три бутылки с жидкостью. Официального подтверждения информации о попытке поджога нет.

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