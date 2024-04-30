Удар по активам США, атака на Крым, Пугачева в полотенце: что будет дальше

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Финансовый аналитик Михаил Беляев оценил последствия заморозки крупнейшего банка США JPMorgan, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля совершили массированную атаку на Крым, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал новую фотографию супруги Аллы Пугачевой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Вашингтон к такому не привык: к чему приведет заморозка активов крупнейшего банка США?

Заморозка активов JPMorgan является для США крайне неприятным фактом, так как в Вашингтоне не ожидали, что ответ России будет таким резким и жестким, заявил экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что эта кредитно-денежная организация является крупнейшей в США, поэтому решение РФ еще и ударит по американской банковской системе и ее устойчивости. Вашингтону придется принять серьезные меры, чтобы купировать последствия, добавил эксперт.

«Во-первых, США не ожидали, что Россия ответит на конфискацию своих активов, причем так резко и жестко. Во-вторых, они не ждали, что ответ будет асимметричный, несмотря на заявления российских властей. На счетах американского банка сумма была значительно больше той, что конфисковали у России. JPMorgan один из крупнейших банков Америки. И конфискация его активов ударит по американской банковской системе и ее устойчивости», — заявил Беляев.

Ответный удар России силен своей эффективностью еще и потому, что США не привыкли к подобным мерам, добавил эксперт. Он не исключил, что РФ может заморозить активы и других западных банков.

«А для Европы замораживание счетов станет еще более чувствительным ударом, потому что их экономика находится не в таком устойчивом положении, как американская. Я полагаю, что Россия своими действиями в отношении JPMorgan также подала сигнал ЕС», — заключил экономист.

О заморозке американских активов стало известно 19 апреля. Речь идет об иске банка ВТБ к JPMorgan Chase, в результате которого суд наложил арест на активы американской кредитной организации на сумму $439,5 млн. Решение по иску включает как движимое, так и недвижимое имущество банка, а также акции российской «дочки» американского конгломерата.

Несмотря на сложившуюся ситуацию Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, в которой сообщается о продлении разрешения на операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики. Речь идет о финансовых организациях «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, «Зенит», Банк Санкт-Петербург, а также о Центробанке.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14 024 с участием одной или более указанных организаций, связанные с энергетикой, разрешены до 1 ноября 2024 года», — говорится в тексте документа.

В казначействе пояснили, что термин «относящийся к энергетике» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию и некоторые другие процессы. Под это определение также подпадают транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть.

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ВСУ совершили ночную атаку на Крым: что об этом известно?

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Симферополя и Джанкоя информировал о серии громких взрывов в небе над этими городами. По предварительной информации канала, сработали системы ПВО. Источники SHOT утверждают, что первые хлопки, а их было более десяти, раздались в 01:25. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в 01:25 предупредил, что движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О возобновлении движения стало известно в 02:09.

Советник главы Крыма Олег Крючков утверждал, что «все нормально». Он попросил доверять только официальной информации, так как уже были зафиксированы вбросы. Крючков также напомнил, что не надо снимать и выкладывать работу систем ПВО.

Однако позднее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично. По предварительным данным, <...> для удара по мирному полуострову [применили] несколько баллистических ракет ATACMS», — заявил Рогов.

Житель Симферополя Вячеслав также рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что ВСУ в ночь на 30 апреля обстреляли Крым, параллельно с этим шел дождь с грозой. Мужчина отметил, что сильного испуга ни у кого не было, ведь все уверены в надежности российских систем ПВО.

«Началось все где-то в районе половины второго ночи. Были большие взрывы воздушные явно слышны, от чего, собственно, проснулся. Несмотря на то что все это было, как теперь уже известно, в районе 20 километров от Симферополя, но стекла реально тряслись», — рассказал он.

По его словам, при обстреле были слышны раскаты грома, однако на их фоне все равно были различимы звуки взрывов. Вячеслав добавил, что все продлилось около пяти минут, потом наступило затишье.

Министерство обороны в свою очередь сообщило, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных ВСУ. Кроме того, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сводке ведомства.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Галкин похвастался «посвежевшей» 75-летней Пугачевой

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свежую фотографию своей 75-летней супруги Аллы Пугачевой. На снимке Примадонна предстала с полотенцем на голове и в розовом халате, украшенном цветочной вышивкой, будто только вышла из душа.

При этом на снимке заметно, что певица перед фотографированием успела нанести макияж. Так, артистка подчеркнула глаза стрелками и тенями, скулы — персиковыми румянами, а губы подкрасила помадой. Белое полотенце она накрутила поверх мокрых волос. На снимке певица задумчиво смотрит в сторону, скрестив руки на груди. Пользователи Сети отметили, что исполнительница хита «Миллион алых роз» выглядит свежо и здорово.

Публикация собрала более 160 отметок «нравится» и свыше четырех тысяч комментариев. Одни пользователи отметили, что Примадонна очень хорошо выглядит, мило и по-домашнему. Однако нашлись и недовольные видом певицы, которые заподозрили, что на снимке применялась профессиональная ретушь.

«Фотошоп чудотворный», — написала подписчица.

«Это уже не Алла... Поменяв лицо, она, очевидно, поменяла все», — добавила другая.

«Вся переделанная и неестественная... Как портрет Дориана Грея, который менялся со временем в худшую сторону по ходу плохих действий героя», — высказалась третья.

Также издание KP.RU со ссылкой на жительницу Лимасола написало, что Аллу Пугачеву заметили в компании с мужчиной, похожим на режиссера Кирилла Серебренникова. По информации издания, Примадонна и ее супруг сходили с ним в один из местных ресторанов. Источник портала также сообщил, что в Лимасоле в настоящее время проходит один из кинофестивалей, что объясняет присутствие режиссера на острове.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому, возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — рассказала собеседница издания.

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