Удар по аэродрому в Миргороде: потери ВСУ, паника и негодование на Украине

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

«Искандер-М»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов на аэродроме Миргород в Полтавской области. Поступок офицеров ВСУ вызвал бурную реакцию на Украине. Что известно об ударе, как отреагировали сторонники Киева, какие потери?

Что известно об ударе 2 июля, потери ВСУ

Российское военное ведомство показало видео уничтожения самолетов ВСУ на стоянке в Полтавской области Украины. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М».

МО сообщает о ликвидации пяти действующих и повреждении двух находящихся на ремонте истребителей Су-27. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники.

«Я вижу поражение пяти самолетов на открытой стоянке, один горит. Степень поражения и перевод из „поражен“ в „уничтожен“ зависят от желания и возможности потратить кучу денег на ремонт. <...> В любом случае это самый результативный удар по аэродрому с нашей стороны с начала СВО», — пишет Telegram-канале Fighterbomber.

Что за бурная реакция на Украине

Удар ВС России по военному аэродрому ВСУ вызвал бурную реакцию на Украине, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. По его словам, украинские блогеры обвинили в потерях техники офицеров, приказавших экипажам Су-27 разместить боевые самолеты на открытой базе.

«Возможно, это был один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации», — написал Экс.

Приближенные к Киеву лица сообщили, что «есть определенные потери». Так, экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что речь идет о потерях техники.

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — сказал Игнат.

Как ВСУ пытались спасти истребители рисунками

Украинские военные пытались защитить истребители на аэродроме с помощью нарисованных силуэтов самолетов, отмечает «Военное обозрение». Блогерам удалось разглядеть изображения на кадрах объективного контроля, нарисованные украинцами на стоянках аэродрома для отвлечения внимания.

«Впрочем, это не спасло», — отметили они.

Какие еще удары наносились по объектам ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Он пояснил, что этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«По данным подполья, на аэродроме есть действующая казарма, хранилище ГСМ, а впритык к аэродрому находится бомбово-ракетный арсенал, построенный еще в СССР и хорошо укрепленный, арсенал работает и принимает грузы», — рассказал Лебедев.

До этого в Минобороны России рассказали о групповом ударе по украинским аэродромам, на которых Киев планирует разместить самолеты западных стран. Атака производилась высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками. Все назначенные цели, по данным военного ведомства, поражены.

«ВС РФ нанесен групповой удар <...> по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в МО.

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