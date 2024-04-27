Удар дрона по кубанскому НПЗ, угроза НАТО, дело Иванова: что будет дальше

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Удар украинского дрона по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, возможный ответ России на угрозу вторжения НАТО в Белоруссию, новые подробности уголовного дела о взятках в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно об атаке дронов ВСУ на Славянск-на-Кубани?

Ранним утром 27 апреля Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае прозвучали взрывы, а на небе появилось яркое зарево. Перед этим жители слышали звук мотора.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее подтвердил информацию об инциденте. Он указал, что в ночь на 27 апреля в регионе было уничтожено более десяти украинских беспилотников. Кондратьев отметил, что атаковали нефтеперерабатывающий завод и другие объекты инфраструктуры. Он заверил, что никто не пострадал, значительных разрушений не произошло.

Тем временем глава муниципального округа Роман Синяговский рассказал, что в результате атаки дронов была повреждена ректификационная колонна на территории нефтеперерабатывающего завода. Чиновник добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано, резервуарный парк не пострадал. Он также отметил, что пострадавших при атаке ВСУ не оказалось.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь перехватили свыше 60 украинских беспилотников, запущенных в сторону России. В ведомстве отметили, что дроны были уничтожены над территорией Краснодарского края и Крымским полуостровом.

Вскоре в СМИ распространилось видео с моментом взрыва в Славянске-на-Кубани, кадры опубликовал Telegram-канал RusNews. На кадрах можно увидеть мощный взрыв вдали, который озаряется яркой вспышкой. После этого в месте удара начинается активное горение.

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев сообщил ТАСС, что завод после атаки дронов временно остановил работу. По его словам, на предприятие прилетели 10 беспилотников.

Кроме того, стало известно о мощном выбросе метана на мусорном полигоне МУП «Универсал», расположенном между Темрюком и станицей Голубицкой. В результате вспыхнул пожар, его площадь составила 2,5 тысячи «квадратов».

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Как Россия ответит на возможное вторжение НАТО в Белоруссию?

Первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко на полях международной встречи по безопасности 26 апреля заявил, что ситуация на западной границе Белоруссии становится все более напряженной и взрывоопасной из-за действий Запада. По его словам, малейший дисбаланс может привести к провокации.

»[Напряженность] не то что растет, она сегодня достигла того пика, когда малейший дисбаланс может привести либо к серьезной, резонансной, масштабной провокации, либо к какому-то — не постесняюсь даже этого слова — конфликту», — так он оценил сложившуюся ситуацию.

Он отметил, что концентрация войск НАТО у границы страны достигла 20-летнего пика. По его словам, речь идет о воинских формированиях из США. Муравейко также уточнил, что американские батальоны размещены на полигоне в Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от границы республики.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя ситуацию на границе Белоруссии, отметил, что в случае вторжения НАТО в республику она сможет воссоединиться с территорией Калининграда. По его словам, которые приводит ТАСС, «они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести».

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае <...> Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — приводит агентство слова сенатора.

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Цеков ранее отмечал, что США, Великобритания и их союзники по НАТО, безусловно, вынашивают планы по дестабилизации Белоруссии, однако все они обречены на провал. По мнению сенатора, Запад уже пытался претворить свои намерения в жизнь, но тогда на помощь республике пришла Россия. Политик также назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко сильным руководителем, который не допустит «раздрая» в стране.

Сам Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании 25 апреля, заявил, что Вашингтон продвигает агрессивные нарративы в адрес России и Белоруссии, что повышает градус враждебности НАТО. По его словам, вокруг государств продолжает формироваться пояс недружественных соседей, Минск ожидает, что к нему присоединятся новые члены. Президент уверен, что основным замыслом Запада является «полыхающий» регион.

«Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать <...> расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг РФ пояс недружественных государств. На очереди вступление в Альянс других стран Европы», — говорил Лукашенко.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва внимательно наблюдает за всеми маневрами Североатлантического альянса. Она назвала риторику и тренировки НАТО элементами гибридной войны против РФ.

Какие новые подробности появились в деле экс-замминистра обороны Иванова?

В Басманном суде Москвы 26 апреля зарегистрировали апелляционную жалобу, поданную представителем защиты заместителя министра обороны России Тимура Иванова, связанную с его арестом. Жалоба была принята, ее регистрация проведена.

«Жалоба на арест Иванова поступила в суд, она зарегистрирована», — говорится в сообщении ТАСС.

Позже стало известно, что Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы Иванова на меру пресечения на 8 мая. Защита просит избрать чиновнику не связанную с лишением свободы меру пресечения.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

Как пишут «Известия», интересы Тимура Иванова в суде представляют сразу три адвоката. Это Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. По данным издания, стоимость услуг только одного из них — Балуева — начинается от 500 тысяч рублей, и это только на стадии предварительного следствия. Источники газеты утверждают, что цена услуг других защитников находится на том же уровне, однако чем резонанснее дело, тем выше расценки.

По данным ТАСС, в дело Иванова могут добавить новые эпизоды. Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие в настоящее время устанавливает его причастность к другим преступлениям.

В среду, 24 апреля, Басманный районный суд столицы заключил Иванова под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. По версии следствия, он получал откаты от госконтрактов в строительной сфере. Экс-замминистра мог получить взятку на сумму более миллиарда рублей в виде материальных благ и услуг крупных подрядчиков, сообщили до этого в правоохранительных органах. По этому вопросу еще будет проводиться экспертиза.

Тем временем журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что по делу Иванова допросили первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова, который решает вопросы жилищного обеспечения, расквартирования войск, управления имуществом ВС РФ. Он же курирует капитальное строительство, финансы и ипотеку для военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало, она не подтверждена.

Какую элитную недвижимость нашли у замминистра?

Telegram-канал Mash сообщил, что Иванов владеет роскошным особняком в Тверской области. По данным источника, стоимость дома оценивается примерно в 2 млрд рублей. Но это не единственный объект недвижимости, с которым может быть связан арестованный замглавы МО РФ.

Так, 25 апреля также распространилась информация, что Иванов проживал в особняке на Рублевке за 1 млрд рублей. Коттедж в премиальном поселке фигурирует в материалах дела чиновника как адрес фактического проживания, при этом владельцем в кадастре указана Российская Федерация. Площадь особняка, согласно данным источника, составляет 1000 квадратных метров, он выполнен в английском стиле из дорогого кирпича. Сам поселок Раздоры-2, где находится дом, обнесен трехметровым забором.

Фото: t.me/moscowcourts* Тимур Иванов

СМИ также писали, что в столице Иванов был прописан в элитном доме № 20 на Поварской улице на Арбате. Жилплощадь — более 317 кв. м, примерная рыночная стоимость ее составляет более 630 млн рублей. По документам квартира принадлежит бывшей супруге Иванова Светлане Захаровой. Как сообщал Mash, 23 апреля, в день задержания замглавы Минобороны, квартиру в центре Москвы выставили на продажу за 500 млн рублей (по другим данным — за 245 млн).

Согласно данным из деклараций за 2016–2019 годы, за время работы в Минобороны Иванов приобрел в собственность жилой дом площадью более 1,5 тысячи «квадратов». Кроме того, он купил раритетный ЗИС — автомобиль, на котором возили высших партийных и военных руководителей СССР. Его стоимость, отметили эксперты, варьируется от 11 до 18 млн рублей.

Уточняется, что Иванов с супругой каждый год брали новую машину или мотоцикл. В 2016 году у них в семье было девять транспортных средств, а к 2019 году их количество выросло до 12. Также у их ребенка, согласно документам, есть квартира в Мексике площадью 350 «квадратов».

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