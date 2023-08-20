«Удар для Путина»: что говорят на Западе о крушении станции «Луна-25»

Фото: АО «НПО Лавочкина»

В Роскосмосе заявили, что автоматическая станция «Луна-25» перестала подавать сигнал, вышла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Как на это отреагировали в России и странах Запада?

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — отметили в Роскосмосе.

В корпорации добавили, что 19 августа предполагалась подача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты станции, однако ситуация вышла из-под контроля и связь с аппаратом была потеряна. Попытки найти станцию результата не дали.

Что о крушении «Луны-25» говорят в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин посоветовал Роскосмосу тщательно проанализировать случившееся и учесть обстоятельства крушения при работе над следующим лунным проектом.

«По поводу „Луны-25“ уместно будет вспомнить мудрый афоризм „Не ошибается тот, кто ничего не делает“. Кстати, у него есть продолжение: „Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки“. Роскосмосу нужно провести глубокий анализ всех обстоятельств происшествия и учесть их в работе над „Луной-26“», — заявил парламентарий.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что Россия должна двигаться дальше в космической отрасли, несмотря на крушение «Луны-25».

«Убежден, что история с нашим аппаратом „Луна-25“ не должна стать поводом для самобичевания. Нужен профессиональный анализ и выводы на будущее. Россия является мощной космической державой. Будем и дальше идти вперед!» — написал он в авторском Telegram-канале.

Академик, ветеран космической науки, руководитель космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского РАН Михаил Маров попал в больницу. Это произошло на фоне информации из Роскосмоса о нештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией «Луна-25».

«Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», — сказал ученый в беседе с «МК».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт считает, что проблемы у «Луны-25» начались еще до попытки перехода на предпосадочную орбиту. По его мнению, нужно было отложить маневр.

«Трудно сказать, что именно произошло, но это проблемы системы управления. Были замечания и раньше, но все это было в пределах допустимого. Маневр перехода на орбиту с низким переселением все-таки решили реализовывать. То, что вначале казалось несущественным отклонением, на самом деле перешло в аварию, никакая это не нештатная ситуация», — объяснил ученый.

Он выразил надежду, что все ошибки будут учтены в ходе подготовки следующий миссии. «Я надеюсь, удастся разобраться, шансы на это велики», — отметил Эйсмонт.

Что о крушении «Луны-25» говорят на Западе

«Неудача престижной миссии „Луна-25“ подчеркивает упадок российской космической мощи со времен славных дней соперничества в холодной войне, когда Москва первой запустила спутник на орбиту, а советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Неудача также подчеркивает давление на российскую экономику объемом $2 трлн, которая до сих пор выдерживала самые жесткие санкции, когда-либо введенные Западом», — написали журналисты издания Reuters.

В The New York Times считают, что крушение «Луны-25» может помочь Индии добиться успеха в освоении Луны.

«По данным Роскосмоса, в субботу днем космический аппарат получил команду на выход на орбиту Луны, но произошла необъяснимая „нештатная ситуация“, и коррекция орбиты не состоялась. То, что Индия может добиться успеха после того, как Россия потерпела неудачу, станет ударом для президента Владимира Путина», — выразили мнение авторы издания.

Журналисты The Week обратили внимание, что инцидент с «Луной-25» мог быть вызван западными санкциями против Москвы.

«Российский космический корабль „Луна-25“, первый в стране спускаемый аппарат на Луну почти за 50 лет, не смог выйти на предпосадочную орбиту. В связи с СВО российская космическая программа сильно пострадала, так как доступ к технологиям со стороны западных стран был ограничен», — считают они.

Эксперты портала Ars Technica заявили, что крушение «Луны-25» ударит по космической отрасли России.

«Потеря „Луны-25“ нанесет серьезный удар по российской космической отрасли. По сути, скромный полет на Луну должен был сделать Россию снова великой в космосе. Последняя советская лунная миссия была запущена в 1976 году. Что касается межпланетных исследований, то в 1996 и 2011 годах россияне дважды осуществляли полеты на Марс, но оба раза не смогли покинуть низкую околоземную орбиту», — написали они.

В Роскосмосе полагают, что межведомственная комиссия, созданная в связи с крушением «Луны-25», сможет установить причины неудачи и это позволит избежать повторения возможных ошибок.

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