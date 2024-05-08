Удар ATACMS по нефтебазе, обстрел машины МЧС: как ВСУ атакуют РФ 8 мая

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Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Город Шебекино Белгородской области оказался под артиллерийским огнем. На нефтебазе в Луганске вспыхнул пожар в результате удара ВСУ, пять человек пострадали. БПЛА сбросил взрывное устройство на пожарную бригаду в ДНР, четыре сотрудника МЧС РФ получили ранения. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Пасечник сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе в Луганске

Накануне вечером украинские военные обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В результате атаки на предприятии начался пожар.

«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, удар, предположительно, был нанесен ракетами западного образца ATACMS. Помимо нефтебазы повреждения получили линии электропередачи, расположенные поблизости дома оказались обесточены.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке на нефтебазу в Луганске.

Два мирных жителя и четыре сотрудника МЧС получили ранения в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 11 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили по пять обстрелов на Горловском и Донецком направлениях, а также один — на Светлодарском. ВСУ выпустили 39 боеприпасов по региону. Четыре жилых дома получили повреждения.

По данным СЦКК, накануне мужчина 1947 года рождения подорвался на мине «Лепесток» на улице Энгельса в Куйбышевском районе областного центра. Девушка 2004 года рождения получила ранения при обстреле Горловки утром 8 мая.

Накануне в Никитовском районе Горловки украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на бригаду пожарных, которая возвращалась в часть. В результате атаки пострадали четыре сотрудника МЧС РФ, пожарная автоцистерна получила повреждения.

Гладков заявил об обстреле Шебекино

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО дважды работали в Белгородской области. В 11:00 и 14:30 два беспилотника самолетного типа были уничтожены над регионом.

Накануне днем Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мирные жители не пострадали. Повреждения получили складские помещения и емкости на промышленном предприятии. Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударе по Шебекино.

Telegram-каналы сообщили о работе ПВО в районе Таганрога

Накануне вечером Telegram-канал Readovka сообщил со ссылкой на местных жителей о взрывах в небе над Таганрогом. По данным канала, работали средства ПВО. По информации Readovka, в пригороде, предположительно, был слышен звук пролетающего беспилотника.

Telegram-канал «Твой Таганрог» сообщил, что в Ростовской области были сбиты семь воздушных целей. По информации канала, в одном из домов на хуторе Мокрый Чалтырь вблизи Ростова-на-Дону взрывной волной выбило окна.

Минобороны и местные власти не комментировали информацию об атаке ВСУ на Ростовскую область и о БПЛА над Таганрогом.

Baza сообщил об атаке на топливный склад под Воронежем

Telegram-канал Baza пишет, что украинский беспилотник атаковал топливный склад на железнодорожной станции «Лиски» в Воронежской области. По данным канала, БПЛА самолетного типа обнаружили утром 6 мая.

Baza отмечает, что дрон попал в одну из цистерн с топливом, в результате чего произошло возгорание. По сообщению канала, никто не пострадал. После обнаружения аппарата на место ЧП выехали взрывотехники и изъяли обломки.

Российское военное ведомство не комментировало сообщение об ударе дрона по топливному складу в Воронежской области.

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