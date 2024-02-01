Удар 20 ракетами по Крыму, 200 прилетов в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 1 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. 20 управляемых ракет сбили над Крымом, их обломки упали на воинскую часть. Два беспилотника обезвредили средствами РЭБ в Нижегородской области. Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Новой Каховке. По ДНР выпустили почти 200 боеприпасов, погибли два человека. Пенсионерка подожгла релейный шкаф в Курской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Крым управляемыми ракетами

Накануне в 16:27 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Тем временем движение по Крымскому мосту временно остановили. Работали средства ПВО. Как позже пояснило Минобороны РФ, украинские войска попытались ударить по Крыму управляемыми ракетами.

«Около 17:00 мск <...> дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря и еще три над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении ведомства.

Спустя примерно три часа воздушную тревогу отменили. Российское военное ведомство сообщило о падении обломков ракет на территории воинской части в районе Любимовки, авиационная техника при этом не пострадала.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе «Усть-Бельбек» обломки ракет незначительно повредили 12 зданий. Обошлось без жертв и пострадавших.

Два украинских дрона сбили под Воронежем

1 февраля в районе 6:30 ВСУ попытались атаковать беспилотниками самолетного типа Воронежскую область. Их удалось уничтожить средствами ПВО, отчиталось Минобороны РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«По предварительной информации, последствий на земле нет», — прокомментировал атаку глава региона Александр Гусев.

Два БПЛА обезвредили на подлете к Нижнему Новгороду

Два украинских беспилотника обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области. Они летели на крайне низких высотах и, предположительно, направлялись в сторону областного центра.

В результате их падения никто не пострадал, обошлось без разрушений. По данным источника ТАСС, боевая часть дронов содержала взрывное устройство, однако при ударе о землю она не сработала.

Как заметил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», недалеко от места падения БПЛА расположены предприятия компаний «Лукойл», «Сибур» и «РусВинил».

Пенсионерку вынудили поджечь релейный шкаф в Курской области

В Курской области сотрудники ФСБ задержали 63-летнюю пенсионерку, которая предположительно по заданию Службы безопасности Украиныподожгла релейный шкаф. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Telegram-канала Baza, сначала женщину обманули почти на 320 тысяч рублей. Это произошло 21 января. Спустя несколько дней ей позвонил якобы сотрудник СК РФ и сообщил, что с ее счетов выводят деньги. Он пообещал, что с ней свяжутся из ФСБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позвонивший якобы из «ФСБ» мужчина поручил пенсионерке поджечь релейный шкаф, потому что через него якобы связываются украинские спецслужбы. Так она и поступила, предварительно купив бензин и моторное масло. Фотографии с места поджога она затем отправила куратору.

Кроме того, в ночь на 1 февраля украинские войска попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Его удалось сбить средствами ПВО.

«Сегодня ночью <...> дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Два человека погибли и девять пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 60 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 45).

На Горловском направлении украинские войска совершили 40 обстрелов, на Донецком — 16, на Ясиноватском — три, а на Волновахском — один. По региону выпущено 199 боеприпасов.

Повреждения получили 11 жилых домов, три инфраструктурных объекта, в том числе торговый центр «Донецк Сити» в областном центре и котельная № 14 в Горловке, а также автобус маршрута № 70 в Донецке.

В результате обстрелов и атак дронов погибли два человека. Ранения получили девять мирных жителей, в том числе девочка 2010 года рождения.

«В Петровском районе столицы региона ранены четыре гражданских лица: ребенок — девочка 2010 г. р., женщины 1964, 1983 и 1988 г. р. В Куйбышевском районе города при подрыве на мине ПФМ „Лепесток“ получил ранение мужчина 1963 г. р.», — сообщил глава региона Денис Пушилин.

Ехавший на велосипеде житель Новой Каховки погиб из-за атаки БПЛА

ВСУ атаковали с помощью беспилотника Новую Каховку в Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, в результате погиб мирный житель, еще один мужчина пострадал, его госпитализировали.

«Киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен. Бригада скорой помощи, рискуя жизнями, смогла доставить его в больницу», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, дрон атаковал бригаду коммунальщиков, которая в этот момент устраняла аварию на улице Букина.

ВСУ уничтожили жилой дом при обстреле села в Запорожской области

В ночь на 1 февраля украинские войска обстреляли село Благовещенка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области. В населенном пункте зафиксировали как минимум пять прилетов, уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Получили повреждения не менее пяти домовладений, один дом разрушен полностью. В результате обстрела произошел обрыв линии электропередач, также повреждена газовая труба. По предварительной информации, жертв нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Дроны-камикадзе атаковали населенные пункты Белгородчины

31 января украинские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе села Тишанка и Новая Таволжанка в Белгородской области. Повреждения получили жилой дом, гараж, мемориал, объект связи, линии газо- и электроснабжения.

«Беспилотником был также атакован мемориал. Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишне...» — написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Дважды атакам дронов-камикадзе подверглось село Богун-Городок. Также БПЛА сбросил в населенном пункте два взрывных устройства. Пострадал один мирный житель — у него осколочные ранения лица. Повреждены оказались один частный жилой дом и три автомобиля.

Еще один БПЛА сбросил взрывное устройство в селе Мокрая Орловка. Оно попало по автомобилю, который стоял рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. При этом никто из местных жителей не пострадал.

Под артиллерийский обстрел попал хутор Панков. Там никто не пострадал. Но повреждена оказалась линия электропередачи, из-за чего без света остались восемь населенных пунктов.

Утром 1 февраля в Яковлевском городском округе работали средства ПВО. По словам Гладкова, на подлете к городу Строитель удалось сбить «две воздушные цели». Обошлось без последствий на земле.

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