https://static.news.ru/photo/0ad2d1a6-3d81-11ea-b51a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Peng/Xinhua

Россельхознадзор начал проверять багаж прибывающих из Юго-Восточной Азии на предмет заражения коронавирусом, а учёные оценили риски получить вирус вместе с посылкой из Китая.

Сейчас инспекторы изымают у туристов всю животноводческую продукцию без заводкой упаковки и не прошедшую термообработку. Специалисты работают с багажом, надев специальные защитные костюмы, и пользуются средствами для дезинфекции, пишут «Известия».

Между тем, завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов считает, что заразиться можно и не через пищевые продукты.

Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться. Поэтому при вирусных заболеваниях, в том числе гриппе, так важна санитарная обработка, — предупредил вирусолог.

Завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова отметила, что вероятность заболеть, получив посылку, мала, так как коронавирус чувствителен к внешней среде и погибает при температуре от 56 градусов, а при температуре от 37 градусов деактивируется через 10-15 минут.

В пресс-службе «Почты России» рассказали, что им не поступало никаких распоряжений касательно посылок, а в пресс-службе «AliExpress Россия» отметили, что риска передачи вируса при соприкосновении посылками не выявлено, но компания находится в контакте с Роспотребнадзором.

Как писал News.ru ранее, доктор биологических наук Михаил Щелканов дал советы, как избежать коронавируса и что делать при первых симптомах пневмонии нового типа. Прежде всего, биолог посоветовал избегать поездок в Китай, особенно туда, где находится эпицентр заражения.