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Биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон. Об этом заявили американские учёные.

Как рассказали исследователи на страницах журнала Scientific Reports, способствующие пищеварению пребиотики содержатся в ферментированных продуктах таких, например, как йогурт и квашеная капуста.

Это (пребиотики — прим. NEWS.ru) — питание бактерий, которые живут в нашем кишечнике, создание симбиотических отношений, которые оказывают мощное влияние на наш мозг и поведение, — цитирует издание научного сотрудника Отделения интегративной физиологии Колорадского университета Роберта Томпсона.

Проведенные на крысах эксперименты показали, что животные, которые получали пребиотики, лучше спали и справлялись со стрессом, чем те, кто их не ел. Возможно, это связано с тем, что микроорганизмы в кишечнике получавших активные соединения крыс выделяли больше жирных кислот, сахаров и стероиды, которые могут через пути передачи сигналов из кишечника в мозг влиять на поведение.

Отмечается, что это поможет при разработке новых стратегий борьбы со стрессом и плохим сном.

Ранее NEWS.ru писал, что группа зарубежных учёных обнаружила новый природный антибиотик даробактин, способный бороться с грамотрицательными бактериями. Он вырабатывается в желудке паразитических червей-нематод.