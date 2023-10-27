Учителей могут наделить правом решать, когда ученику пользоваться мобильным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учителям нужно дать право решать, когда ученики во время уроков могут пользоваться мобильными телефонами, однако речь о жестком запрете не идет, заявила ТАСС глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она напомнила, что использование гаджетов на уроке плохо сказывается на учебе и может иметь место либо по просьбе педагога, когда это нужно для учебы, либо в случаях угрозы жизни и здоровью всех находящихся в школе.

Это не новая тема, это постоянно возникающий вопрос уже на протяжении долгих лет, когда все мы поняли, что пользование гаджетами на уроках, которое не связано с учебой, вредит образовательному процессу, вредит восприятию материала. Понятна такая заявка на то, чтобы это регулировалось, — сказала она.

Парламентарий обратила внимание, что в ряде школ в регионах ввели правило не пользоваться телефонами на уроках, хотя не все родители с этим согласны. Так как вопрос не урегулирован, то некоторые учителя, запрещая телефоны, перегибают палку, сказала Казакова.

Мы сегодня предлагаем норму — в обязанности ученика, который учится в школе, определить, что он не может пользоваться на уроке телефоном, если это не касается двух случаев. То есть это не запрет, подчеркиваю. Это регулирование пользования на уроке, — пояснила глава комитета.

Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что полного запрета на мобильники не предполагается. По словам чиновника, ограничения нужны, чтобы ничто не мешало образовательному процессу, однако полностью запрещать школьникам пользоваться телефонами в учебное время не будут.