https://static.news.ru/photo/8996b244-1e07-11ea-8163-fa163e074e61_660.jpg Фото: marusya21111999 /pixabay.com

Педагог школы № 1 г. Шахты Ростовской области отстранён от классного руководства из-за оскорбления ученика, который заявил о планах вступить в партию КПРФ. Учитель требовал от одиннадцатиклассника, чтобы тот забрал свои документы из школы. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данному факту прошла служебная проверка. Он (учитель — ИФ) снят с должности классного руководителя и получил выговор. Проведено собрание вместе с детьми и родителями, где учитель извинился за свое поведение, — процитировал «Интерфакс» свою собеседницу.

Инцидент произошёл после встречи школьников с депутатом Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатериной Стенякиной. Мальчик выступил и пошутил, что так как депутат представляет «Единую Россию», они будут «по разные стороны баррикад».

Тот самый ученик, о котором идет речь, Даниил, проявлял активность, он хорошо выступал и интересно излагал мысли. Также он подарил мне от класса цветы. Я увидела у него значок с Лениным и поинтересовалась, почему он его носит. Даниил сказал, что вступит в КПРФ по достижении 18 лет, — привёл слова Екатерины Стенякиной «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что уволили трёх учителей московской школы, где девочка провалилась сквозь пол.