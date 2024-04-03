Ученый высказался об угрозе для России из-за землетрясения на Тайване Ученый Кособоков: землетрясение на Тайване не несет угрозы для России

Фото: Zhao Bo/XinHua/Global Look Press

Землетрясение на Тайване не несет угрозы для России, рассказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. В разговоре с НСН ученый отметил, что до российских территорий может дойти только небольшое цунами.

До наших территорий цунами если и дойдет, то это будет буквально 10-20 см. При этом жители Петропавловска-Камчатского могут не волноваться. Краткосрочных последствий, думаю, ожидать не следует, — пояснил эксперт.

По его словам, такие сильнейшие землетрясения регулярно происходят в районе Тихоокеанского сейсмического пояса. Дальний Восток в целом представляет сейсмоопасную зону, но сейчас «серьезных потрясений» не ожидается. Кособоков добавил, что наиболее опасными из-за возможных землетрясений в России территориями являются Прибайкалье, Северный Кавказ, Крым и Кольский полуостров.

Еще есть такой интересный феномен — глубокие землетрясения в районе Вранча (Румыния). Поскольку они глубокие, сейсмическая активность доходит и до Москвы, в частности, такое было в 1977 году, — заключил эксперт.

Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Первые подземные толчки почувствовали к юго-западу от Окинавы. Эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья.

Позже стало известно, что по меньшей мере 711 человек пострадали в результате землетрясения. Еще четыре человека погибли в горном малонаселенном восточном округе Хуалянь недалеко от эпицентра подземных толчков.