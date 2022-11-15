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Ученый предрек сокращение численности населения России в два раза

Ученый Крупнов: к концу столетия население России сократится до 70–80 млн человек

Население России к концу столетия сократится в два раза, рассказал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН. По его словам, на Земле будет преобладать население неразвитых стран, которое будет обречено на голод. Ученый заявил, что ситуацию может изменить лишь смена принципов управления мировым сообществом.

У нас в России полуторадетные семьи, в развитом мире такие тенденции. Значит, Россия в два раза уменьшится по численности к концу столетия, будет 70–80 млн человек, если всё будет как сегодня. Неразвитые страны в численности получат полное доминирование, — пояснил Крупнов.

Проблема перенаселения планеты, по словам ученого, неактуальна, так как к 2070 году рост численности населения остановится по всему миру. Эксперт уточнил, что видимость перенаселения создает кризис социальной организации.

Мы имеем дело с кризисом распределения и с кризисом социальной организации в мире, когда из года в год у нас стандартно почти миллиард людей, которые находятся на грани смерти от голода. <...> Вопрос не в количестве людей, а в провальной социальной организации, — объяснил Крупнов.

В армянском городе Мартуни Гегаркуникской области накануне родился восьмимиллиардный человек планеты Земля — новорожденная Арпи, сообщил губернатор региона Карен Саркисян. По его словам, новорожденная девочка появилась на свет здоровой в Мартунинском родильном доме области.

Ранее в ООН заявляли, что население Земли 15 ноября 2022 года превысит цифру в восемь миллиардов человек. По оценкам многих демографов и экономистов, это приближает человечество к черте, за которой природных ресурсов станет недостаточно для того, чтобы просто прокормить столько народу, не говоря уже о каком-то устойчивом развитии.