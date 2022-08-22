Учёный назвал ожидаемые сроки пика новой волны коронавируса Альтштейн: пик заболеваемости ковидом ожидается в конце августа — начале сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в конце августа — начале сентября. Такое предположение высказал ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, как вирус поведет себя далее, сейчас сказать сложно.

На основании того, что происходит в других странах, это занимает примерно месяц с небольшим. У нас начался подъём в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик, — сказал учёный.

Делать прогнозы относительно дальнейшего поведения вируса он не стал.

Как потом поведёт себя вирус после пика — это в разных местах по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, все-таки, тянется. Как пойдет у нас, сказать трудно, — подчеркнул специалист.

По мнению Альтштейна, на пике число случаев заражения ковидом в сутки может составить от 50 до 70 тысяч, «но вряд ли больше».

В России 21 августа сократилось число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущим днём, следует из информации оперштаба по борьбе с COVID-19. Так, число заразившихся остановилось на отметке в 39 669. Днём ранее на территории РФ зафиксировали более 40 тысяч случаев заболевания.

Ранее ученый Алексей Боровков спрогнозировал наступление пика заболеваемости COVID-19 в столице на конец сентября. Он подчеркнул, что его анализ состоит из трёх прогнозов — пессимистичного, среднего и оптимистичного. Средний же сценарий является наиболее возможным, однако с приходом осени он может измениться, поскольку в город вернутся школьники и студенты.