https://static.news.ru/photo/0557b03e-6806-11ea-9e49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Приморского края сообщили о проведённых учениях по предупреждению и ликвидации возможных последствий в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости.

Несмотря на то, что заболевших коронавирусом в Приморье нет, мы должны быть готовы к возможному проникновению заболевания и быстро купировать его, не дав распространиться. Поэтому в ходе таких учений разыгрывались легенды по наиболее сложному и худшему сценарию, — процитировали министра по делам ГО и ЧС Приморья Олега Мельникова в агентстве.

Отмечается, что учения прошли специалисты разных служб: пожарные, полицейские, медики, железнодорожники, военные, а также сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США впервые испытали вакцину на людях от нового типа коронавируса. Уточняется, что участники клинических испытаний в течение месяца получат по две дозы вакцины.