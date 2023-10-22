Под Белгородом учеников отправят на удаленку: как ВСУ атакуют РФ 22 октября Подробности атак ВСУ по России за 22 октября

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам артиллерии Вооруженных сил Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за ударов украинской армии часть школьников переведут на дистанционное обучение. В Донецке была сбита американская ракета HIMARS. Два человека пострадали в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Подробности атак украинской армии — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Белгородском районе за минувшие сутки ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Нехотеевка». По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор сообщил, что в Волоконовском районе украинские военные обстреляли из гранатомета окраину хутора Старого. Всего было зафиксировано 25 гранатометных выстрелов. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших и разрушений. В Шебекинском городском округе ВСУ выпустили один снаряд из гранатомета СПГ-9 «Копье» по МАПП «Шебекино». В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Также Гладков заявил, что решение о переводе части школьников на дистанционное обучение было принято из-за обстрелов области со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, жительница Краснояружского района обратилась к губернатору во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» и сообщила, что во время атак ВСУ ученики вынуждены спускаться в подвалы. По ее словам, было бы безопаснее и рациональнее отправить детей на удаленное обучение.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Где сбили ракету HIMARS

Американская ракета HIMARS была сбита над Буденновским районом Донецка накануне вечером. Снаряд упал во двор жилого дома, кадры опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко. Сначала спасатели МЧС пролили водой боеприпас, затем следователи задокументировали и сфотографировали его детали, включая серийный номер. Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что ракета отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву.

Как ВСУ атаковали Херсонскую область

ТАСС сообщил со ссылкой на оперативные службы Херсонской области, что в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Алешки и Тарасовка двое мирных жителей получили ранения. Всего за минувшие сутки украинские военные выпустили из ствольной артиллерии 144 снаряда. В течение дня они обстреляли населенные пункты Великая Лепетиха (52 снаряда), Малая Лепетиха (шесть снарядов), Сергеевка (девять снарядов), Крынки (11 снарядов), Алешки (девять снарядов), Казачьи Лагери (13 снарядов), Тарасовка (семь снарядов), а также Песчановку (восемь снарядов).

В ночь на 22 октября ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Подстепное, Раденск и Алешки, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии.

Представитель оперативных служб Херсонской области заявил, что соединения группировки войск «Днепр» помешали бойцам ВСУ совершить высадку у железнодорожного моста под Херсоном. В результате были уничтожены 20 человек личного состава и четыре лодки.

Читайте также:

Артиллерия ВС РФ накрыла разведгруппу ВСУ: новости СВО на утро 22 октября

Военкор сообщил об огромных потерях ВСУ при ударе по вокзалу в ДНР

Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили

Украинский военный рассказал о дезертирстве в ВСУ

Российская артиллерия накрыла огнем разведгруппу ВСУ в Запорожье