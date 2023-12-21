Ученик рассказал о набросившемся на одноклассников мальчике в школе Брянска Ученик: напавший на одноклассников мальчик в Брянске и раньше вел себя странно

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Ученик брянской гимназии № 3 разгромил кабинет и набросился на одноклассников из-за замечания учителя, рассказал NEWS.ru один из школьников. По его словам, восьмиклассник и до этого вел себя порой странно и неадекватно.

На втором уроке он просто начал свистеть, кричать. Учительница сделала ему замечание, потому что он всем мешал, но Арсений продолжил. Мы тоже сделали ему замечание, и он, видимо, из-за этого разозлился. Вдруг встал и начал переворачивать вещи и парту. Когда его попытались успокоить, он начал толкаться и драться с ребятами. Потом его увели, наверное, к директору, не знаю. Он и до этого вел себя странно иногда, — рассказал ученик.

Ранее в брянской гимназии № 5 ученица восьмого класса открыла огонь по одноклассникам на уроке биологии. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять человек пострадали. Трагедия произошла 7 декабря. Известно, что девочка пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе. Возбуждено дело, прокуратура проводит проверку.

В Химках было возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как 15-летний ученик школы, уроженец Екатеринбурга азербайджанской национальности, избил ученика девятого класса. Также напавшего обвинили в угрозе изнасилования.