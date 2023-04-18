Участников СВО могут освободить от транспортного налога Депутаты СРЗП подготовили законопроект об отмене транспортного налога для участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили на заключение в правительство РФ законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО). Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Согласно представленному тексту документа, участников СВО предлагается освободить от уплаты транспортного налога «в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, моторных лодок с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил включительно, мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 лошадиных сил включительно».

Кроме того, участники СВО могут быть освождены от уплаты налога без учета мощности двигателя транспортного средства при условии наличия у них трех несовершеннолетних детей.

В пояснительной записке уточняется что в ряде российских регионов подобная льгота уже установлена и теперь ее предлагается узаконить на официальном уровне, дабы уравнять в правах всех участников СВО.

Ранее министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова заявила, что народный хурал региона освободил участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать для одного транспортного средства в течение двух лет с 1 января 2022 года.