Участники заплыва в Геленджике наглотались и испачкались нефтью

Участники массового заплыва в Геленджике вышли из Чёрного моря покрытыми нефтью. По их словам, они наткнулись на огромное пятно этого вещества. Местные жители намерены обратиться в администрацию и прокуратуру, сообщает издание «Подъём».

Пятнами на лице и теле, а также испачканными волосами закончился накануне для некоторых участников заплыв в посёлке Кабардинка в рамках соревнований Swimcup. Местные жители намерены требовать от властей расследования инцидента. Об этом изданию рассказали активистка, представитель геленджикского отделения партии «Новые люди» Ирина Закотская и блогер, участвовавший в заплыве, Евгений Грошев.

Когда девушки вернулись с заплыва, они были все в нефти. Администрация говорит, что возможно, это сброс с судна, но они теперь уверяют, что заплыв был несанкционированный. Мы около здания администрации проводим одиночное пикетирование. Это не единичный такой случай в Геленджике. Мы подготовим запросы в Роспотребнадзор, администрацию, прокуратуру, чтобы это расследовали и не смогли замять, — сообщили они.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местное управление Росприроднадзора, нефть могла утечь с севшего на мель судна RIO в Кабардинке. По данным инспекторов, неустановленные лица вывозят с него нефтепродукты. Владелец корабля эту информацию опровергает , сообщает «МК». Не зафиксировано разлива нефти и в порту Новороссийска, рассказали изданию в пресс-службе администрации.

Ранее недалеко от Красноярска местные жители выявили загрязнение нефтепродуктами Енисея. Масляное пятно наблюдалось на площади 25 кв. м. Группа краевого государственного казённого учреждения «Спасатель» обработала места скопления нефтепродуктов сорбентом.