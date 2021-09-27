Участники заплыва в Геленджике наглотались и испачкались нефтью

Участники массового заплыва в Геленджике вышли из Чёрного моря покрытыми нефтью. По их словам, они наткнулись на огромное пятно этого вещества. Местные жители намерены обратиться в администрацию и прокуратуру, сообщает издание «Подъём».
Пятнами на лице и теле, а также испачканными волосами
Когда девушки вернулись с заплыва, они были все в нефти. Администрация говорит, что возможно, это сброс с судна, но они теперь уверяют, что заплыв был несанкционированный. Мы около здания администрации проводим одиночное пикетирование. Это не единичный такой случай в Геленджике. Мы подготовим запросы в Роспотребнадзор, администрацию, прокуратуру, чтобы это расследовали и не смогли замять, — сообщили они.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местное управление Росприроднадзора, нефть
Ранее недалеко от Красноярска местные жители выявили загрязнение нефтепродуктами Енисея. Масляное пятно наблюдалось на площади 25 кв. м. Группа краевого государственного казённого учреждения «Спасатель» обработала места скопления нефтепродуктов сорбентом.