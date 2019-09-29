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Члены российской делегации, которая принимала участие в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве, пригласили делегатов европейских стран посетить Крым. Однако те воздержались от такого визита, сообщила главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, которая участвовала в форуме.

Она посетовала на то, что лишь единицы её коллег, представляющих западные СМИ, «могут позволить себе отказаться от „диванной“ журналистики и приехать в Крым», чтобы своими глазами увидеть ситуацию на полуострове.

Западная пресса придерживается чёткой предвзятой позиции по отношению к Крыму. К сожалению, они отрабатывают зарплату, — цитирует Волконскую РИА Новости .

Совещание ОБСЕ — крупнейшая в Европе ежегодная конференция по правам человека и демократии — проходило в Польше в течение двух недель. В нём приняли участие делегации 57 стран, структур ОБСЕ и партнёров, гражданского общества и международных организаций.

Ранее News.ru писал о прибытии в Крым делегации из 22 человек, в которую вошли представители США, Германии, Норвегии, Бельгии и Нидерландов. Гости проведут на полуострове неделю. В программе — встречи с представителями общественности и местных властей.