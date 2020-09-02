Участники первого этапа испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19 выписались

https://static.news.ru/photo/7cfea822-edb2-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Добровольцы, которые приняли участие в первом этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», покинули стационар, сообщили в Роспотребнадзоре.

Второй раз участники испытаний получили препарат 31 августа и были выписаны 1 сентября. Отмечается, что все девять человек чувствуют себя хорошо и не жалуются на своё состояние, передаёт ТАСС.

Таким образом, все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар, — резюмировали в ведомстве.

Как писал NEWS.ru ранее, четверть добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях первой российской вакцины от коронавируса, получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.