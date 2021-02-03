Участника акции 23 января, напавшего на полицейского, задержали

https://static.news.ru/photo/7280b364-66c9-11eb-9c9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участника несанкционированной акции 23 января, который напал на полицейского, задержали. Он уже признал свою вину, рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления... «применение насилия в отношении представителя власти»... В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, — сказала Иванова.

По версии следствия молодой человек в районе Пушкинской площади, находясь в толпе протестующих, нанёс несколько ударов полицейскому по голове и по корпусу. Правоохранители задержали жителя Мурманской области, который временно находился в столице.

Чем именно мужчина нанёс урон полицейскому, не уточняется. Не исключено, что протестующий напал на правоохранителя «в рукопашку». На допросе житель Мурманской области полностью признал свою вину, передаёт РИА Новости.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Москве и других российских городах 23 января. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

31 января в регионах РФ вновь прошли митинги. Правозащитники сообщили, что число задержанных в этот день составило как минимум 4818 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Пресненский суд Москвы арестовал до конца марта мужчину, бросавшего пиротехнику в полицейских во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января.