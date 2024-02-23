Участник СВО впервые навестил мать в праздник после 10 лет боев в Донбассе Боец ВС РФ Яроцкий впервые за 10 лет смог лично поздравить мать с днем рождения

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Боец ВС России Иван Яроцкий, с 2014 года вступивший в ополчение Донбасса, а затем сражавшийся в зоне СВО, сделал матери сюрприз и впервые за 10 лет приехал поздравить ее с днем рождения, передает РИА Новости. Женщина призналась, что гордится сыном, который уже получил целый ряд наград и медалей.

Получил медали, орден за мужество. Говорит: «Мамочка, ты будешь гордится мной!» Конечно горжусь, сынок, что ты так воюешь. Пошел сам, добровольно пошел [в ополчение], — отметила она.

Яроцкий до 2014 года проживал на территории Донбасса, находившейся под контролем Киева. Когда начались боевые действия, ему пришла повестка, но он уехал в Луганск через российскую границу и вступил в ополчение.

Порвал военный билет украинский и пошел сразу. Поехал на Чертково, с Чертково — на Луганск. И с 24 июля 2014 года воюет, — добавила мать военнослужащего.

Боец признается, что мама стала для него главной мотивацией. Отец военного погиб, но на похороны он не смог попасть, потому что находился в розыске СБУ.

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