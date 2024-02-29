Участник СВО назвал главную проблему российской армии Участник СВО Разум заявил о подъеме ВС РФ на всех направлениях

Главная проблема российской армии не отличается от ее главной задачи в зоне СВО и заключается в том, чтобы одержать победу над противником, заявил NEWS.ru участник специальной военной операции, руководитель ансамбля «Новороссия» старший лейтенант Роман Разум. Он подчеркнул, что в настоящее время российская армия испытывает подъем по всем направлениям. Это стало возможным благодаря новым вооружениям.

Самая важная проблема в армии — победить. Выполнить задачу, поставленную президентом. Понятно, что проблемы есть, так как война — это тяжелая борьба, ратный труд наших ребят. Я уверен, что все проблемы будут решаться. В начале СВО было тяжелее, сейчас же мы видим реальный подъем по всем направлениям: у наших бойцов лучше оснащение, лучше вооружение, — заявил он после послания президента Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

Особое внимание Разум обратил на новые образцы оружия, о которых говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По его словам, особенно важное значение имеют новейшее сверхточное вооружение, так как оно позволит более эффективно поражать противника, не нанося удары «куда попало». Офицер подчеркнул, что на сегодняшний день производство такого оружия активно наращивается.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что он с оптимизмом смотрит на процесс взятия под контроль территорий Донбасса. При этом он подчеркнул, что его оценка основывается на официальных данных.