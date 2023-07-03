Участник пробки перед Крымским мостом рассказал об отсутствии воды

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Автомобилисты, стоящие в пробке перед Крымским мостом, жалуются на отсутствие воды и туалетов, хотя власти Краснодарского края заявляли что доставляют к затору все необходимое, сообщил NEWS.ru один из застрявших по пути в Крым по имени Сергей. По его словам, он с компанией друзей стоит в пробке с 11 утра. При этом автомобилист утверждает, что воду им никто не привозит, а единственный биотуалет поставили лишь в середине дня.

Я стою тут с 11 утра. Очередь из машин продвигается очень медленно. Я видел, что поставили дополнительный пост. Там людей досматривают и пропускают. Туалет поставили недавно. На улице очень жарко. Воду никто не предлагает. Ни разу не заметил, чтобы кто-то раздавал ее. Иногда подходят сотрудники из дорожно-патрульной службы, спрашивают, не нужно ли чего. Некоторые люди бегают на заправку, она здесь рядом, — сказал Сергей.

На сегодняшний день протяжённость пробки составляет около 13 километров. В связи с этим было увеличено количество постов и смен досмотра — сейчас на мосту работают 80 пунктов. Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщал, что по периметру трассы были выставлены биотуалеты, а бригады скорой помощи дежурят на подъезде к Крымскому мосту.

Сообщения о пробке на Крымском мосту стали поступать утром 1 июля. Первоначально протяженность затора составляла пять километров, а несколько часов спустя она увеличилась до девяти километров. Глава крымского Минтранса Николай Лукашенко объяснил создавшуюся ситуацию медленной работой служб досмотра на пропускном пункте. Он призвал россиян заранее готовить вещи для оперативного досмотра.