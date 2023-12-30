Участник гражданской войны в Ливии впечатлился работой ВС РФ в зоне СВО Наемник ВСУ Вандайк заявил о широком применении ВС РФ дронов и артиллерии

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ используют огромное количество беспилотников и артиллерии в зоне проведения военной операции на Украине, заявил воюющий за ВСУ американец Мэттью Вандайк, участвовавший в гражданской войне в Ливии. В интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive он отметил, что российские обстрелы не смолкали более чем на 10 секунд.

Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали нас в лесу, скидывая на нас гранаты, — рассказал он.

Вандайк признался, что прежде ему никогда не доводилось воевать в условиях, когда беспилотники ведут охоту с воздуха. Он отметил, что чувствовал себя бессильным и все, что ему оставалось делать, — бежать и уворачиваться от боеприпасов.

Также американец назвал невероятной работу артиллерии ВС РФ. По его словам, российские войска вели обстрелы каждые 10 секунд. Он также рассказал, что его подразделение оказывалось под ударами российских истребителей, а интенсивность атак не позволяла выйти из обороны даже на несколько секунд.

Мэттью Вандайк публично поддерживал революции на Ближнем Востоке и был советником повстанцев в Сирии. Он является режиссером-документалистом и создателем некоммерческой подрядной фирмы, обучавшей в том числе украинских военных.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео со «спецгруппой натовских наемников», которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По его данным, англоязычные бойцы пытались атаковать российские позиции. Отмечается, что с иностранными военными был и как минимум один украинец.