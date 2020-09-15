Участницам испытаний вакцины «Спутник V» рекомендовали не беременеть

https://static.news.ru/photo/fdf23152-f7cf-11ea-b51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщинам, которые участвуют в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», не рекомендуется беременеть, пока не закончатся исследования.

Уточняется, что те женщины, беременность у которых наступит во время испытаний, будут выведены из программы и помещены под медицинское наблюдение до рождения ребёнка, передаёт РИА Новости.

Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребёнка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трёх месяцев после вакцинации, — говорится в протоколе клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Как писал NEWS.ru ранее, несколько депутатов Госдумы вошли в число добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что сам тоже намерен «в будущем» вакцинироваться от COVID-19.