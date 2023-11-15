Участие в спецоперации будет учитываться при поступлении в колледж Минпросвещения утвердило приказ об учете статуса участника СВО при поступлении

Фото: МО РФ

Статус участника спецоперации будет учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в колледж, следует из приказа Минпросвещения, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Подобные привилегии распространяются как на служащих по контракту, так и на мобилизованных, а также членов добровольческих формирований.

Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции, — сообщается в документе.

Кроме того, индивидуальными достижениями будут считаться победа или призовое место в чемпионате «Профессионалы». Также дополнительные баллы при поступлении получат прошедшие отборочный этап или финал чемпионатов высоких технологий и творческих компетенций ArtMasters.

Ранее Минпросвещения подписало приказ, согласно которому школьников начнут обучать общевойсковому бою и применению беспилотников. Уроки войдут в курс, который называется «Основы безопасности и защиты Родины».