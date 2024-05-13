«Убьют как Дугину»: Бородин рассказал об угрозах из-за жалоб на селебрити Виталий Бородин заявил об угрозах в свой адрес из-за жалоб на российских звезд

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru заявил, что последние полгода получает угрозы в свой адрес. По его словам, неизвестные обещают убить его, как военкора Владлена Татарского или журналистку Дарью Дугину.

Мне угрожают последние полгода. Вчера ночью поступил ряд сообщений от неизвестных. Они заявляли, что убьют меня как Владлена Татарского или Дугину, якобы я их новый проект. Вчера дошло до угроз семьи, заявили, что придут ко мне домой, что они наблюдают за мной и знают, где я живу. Посоветовали быть аккуратным, потому что контролируют меня полностью. В полицию я уже обратился, заявление написано, — рассказал Бородин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Бородина пообещали убить неизвестные, которые представились сотрудниками ГУР Украины. По данным канала, преступники прислали ему голосовые сообщения с угрозой, а также прокололи шины личного автомобиля общественника. Отмечается, что угрозы стали поступать Бородину после ряда жалоб на российских звёзд, поддерживающих ВСУ.

До этого певица и композитор Екатерина Семенова рассказала, что ей начали поступать угрозы от украинцев, как только она открыто поддержала проведение СВО. Также артистка поделилась, что собирает и отправляет гуманитарную помощь в Донбасс.