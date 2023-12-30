Опубликовано видео с допросом подозреваемого в убийстве отца Легойды Экс-боец ЧВК признался, что не хотел убивать отца Легойды

Фото: СК РФ

Подозреваемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды 25-летний Адам Щербаков признался, что не хотел убивать 90-летнего пенсионера, но тот оказал сопротивление. Видео с допросом опубликовал Следственный комитет.

Я подошел к нему, чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня повез, я остановил его на полдороге, показал ему нож. Я ничего не делал. Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил, — рассказал задержанный.

Щербаков был ранее осужден за разбой на девять лет, но вступил в ЧВК и был амнистирован. «Коммерсант» пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина сбежал из зоны проведения СВО.

Ранее были опубликованы кадры работы следователей и криминалистов на месте убийства отца журналиста. Тело Романа Легойды было обнаружено 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.