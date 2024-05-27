«Убивать не собирались»: что стоит за драками участников СВО на гражданке

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За минувшие выходные СМИ сообщали о двух драках с участием бывших бойцов СВО — в Башкирии и Челябинске. NEWS.ru выяснил причины произошедшего и последствия.

«Неподобающее поведение»

Драка с участием бойца СВО в башкирском селе Верхнеяркеево произошла более недели назад, сообщил в своем Telegaram-канале глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин.

В драке участвовали порядка 150 человек, включая зачинщиков и свидетелей. Потасовка началась после того, как на двоих участников специальной военной операции на Украине было совершено нападение.

Глава района отметил, что конфликт не носит этнического характера. При этом Telegram-канал «Честный репортаж» отмечал, что против участников СВО действовали граждане Армении.

«Сегодня „разгоняются“ видео и высказывания о том, что происходит инцидент на территории Илишевского района на межнациональной почве. Поясняю: сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево, каких-либо инцидентов нет. <...> Данное видео снято более недели тому назад — конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков», — пояснил Мустафин.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в кафе в Илишевском районе Башкирии. Драка началась из-за «неподобающего поведения» клиентов, что привело к непониманию и конфликту между посетителями и персоналом заведения.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад от руководителя регионального ведомства о ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

«Председатель СК России поручил доложить о расследовании обстоятельств массовой драки в Республике Башкортостан. <...> [В регионе] произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке», — сообщили в СКР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попросила папу защитить

С аналогичным требованием Бастрыкин выступил и в отношении ведомства Челябинской области. В этом регионе молодые люди устроили драку со стрельбой. Причиной конфликта могла стать девушка. На снятом очевидцами видео можно заметить драку, также были слышны звуки выстрелов. В больницу никто из участников при этом не обращался.

Уже позже СМИ сообщали, что в конфликте был замешан 42-летний боец ЧВК «Вагнер». Его 18-летняя дочь попросила проучить экс-бойфренда, который напал на ее нынешнего ухажера.

Отмечается, что сотрудники полиции оперативно установили личности всех участников конфликта. Их доставили в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина объяснил порталу 74.RU, что не планировал никого убивать, а хотел проучить бывшего парня дочери.

«Приехали, наказали. Убивать их никто не собирался, подчеркиваю, только наказать. Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым. Наших парней этим не напугать, но все же мы разбежались, и многие из нас пострадали еще больше, я имею в виду огнестрельные и травматические ранения», — цитирует 74.RU бойца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему ветераны СВО могут проявлять агрессию

Руководитель объединения военных психологов Татьяна Медведева в разговоре c NEWS.ru отметила, что почти все участники боевых действий на «гражданке» испытывают трудности адаптации, у них наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство. Основные его симптомы: галлюцинации, нарушение сна и физических функций (например, проблемы с аппетитом или стулом), агрессивное поведение, неадекватные реакции. Это состояние требует помощи специалиста.

Медведева настаивает, что это состояние важно купировать с помощью трудотерапии. Военнослужащий в мирной жизни должен быть нужен в какой-либо трудовой сфере.

«Как бы мы ни реабилитировали бывших участников военных действий, без востребованности их как профессионалов реабилитация ходит по кругу. Именно поэтому программы переобучения и трудоустройства нужны сегодня как никогда», — пояснила собеседница NEWS.ru.

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