Убитый снайпером ВСУ генерал-майор Фролов удостоен звания Героя России Жога: генерал-майор Фролов удостоен звания Героя России посмертно

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Генерал-майор Владимир Фролов был посмертно удостоен звания Героя России, сообщил председатель Народного совета ДНР Артем Жога в Telegram-канале. Военнослужащий погиб в марте 2022 года от рук украинского снайпера. Генерал пошел в бой вместе со своими солдатами, противник хотел взять его в плен живым, однако он не позволил, рассказал Жога.

Враг знал, кто перед ним. Генерал-майор — ценный пленный, может много рассказать и много стоить при обмене. Его хотели взять живым, но он просто не дался. Задействовал все оружие, что у него было. В бою получил множественные ранения, в конце концов, его снял снайпер. Пленный противник говорил про Фролова с уважением: «Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца», — написал он.

Сначала Фролова похоронили бойцы ВСУ. Когда российские войска установили контроль над заводом Ильича в Мариуполе, тело генерала перевезли на Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге. Попрощаться с ним пришли десятки людей, в том числе боевые товарищи.

Ранее Герой России Иван Редкокашин, удостоенный этого звания в июне 2023 года, рассказал свою историю о полученном ранении. Военный летчик был сбит в бою на Украине, после чего он двое суток добирался до российских позиций с осколком под сердцем.