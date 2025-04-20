«Убиты за веру»: Симоньян рассказала о расправе над ее родственниками Симоньян рассказала, что ее родственникам перерезали горло в начале XX века

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», что родителям ее бабушки перерезали горло во время геноцида армян в Османской империи, проводившегося в начале XX века. Журналист отметила, что ее родственников убили из-за их веры. Симоньян также вспомнила, что именно бабушка научила ее молиться.

Моя бабушка пережила геноцид армян в Османской империи. Это были люди, которые были убиты за свою веру. Ее родители погибли за свою веру на ее глазах — им перерезали горло, — сказала главред RT.

Ранее Симоньян рассказала, что была счастлива со своим супругом режиссером Тиграном Кеосаяном до его комы, после чего расплакалась в студии. По ее словам, когда телеведущему было 43 года, врачи прогнозировали ему три года жизни, однако с тех пор прошло более 15 лет. Симоньян отметила, что Кеосаян обращался к ней исключительно со словами «красавица моя».

До этого Симоньян предположила, что Киев попытается выдать события в Сумах на Украине за «новую Бучу». Она пояснила, что таким образом Украина попытается продлить конфликт, от которого явно устал президент США Дональд Трамп.