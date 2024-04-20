Убит дроном ВСУ: что известно о погибшем на СВО военкоре Семене Еремине

Фото: МО Украины

В зоне специальной военной операции погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Что известно о журналисте и его смерти?

Как погиб Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона, сообщило издание. По его данным, трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

«Военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. Известно, что Еремин погиб в результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — пишут «Известия».

Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении погибшего в зоне СВО журналиста «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно, сообщил член ОП РФ Александр Малькевич. По его словам, коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Собеседник агентства напомнил, что Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей.

«Напоминаю, что наши коллеги в фирменных бронежилетах с надписью „Пресса“ являются приоритетной целью для ВСУ, СБУ и всех прочих украинских диверсантов», — добавил Малькевич.

Он допустил, что память погибших во время исполнения профессионального долга в зоне СВО журналистов можно было бы увековечить в здании Союза журналистов России в Москве. Возможно, в форме портретной галереи и небольшого музея. По словам Малькевича, в Союзе журналистов уже есть изображения Владлена Татарского, Бориса Максудова, Ростислава Журавлева и Олега Клокова.

Что известно о военкоре

Как пишут «Известия», последний репортаж Еремина показали 19 апреля в эфире телеканала РЕН ТВ — он работал в селе Приютное и снимал сюжет про борьбу с беспилотниками.

«Семен Еремин родился 25 февраля 1982 года в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. В Ставропольском Государственном университете получил дипломы по специальностям „Журналистика“ и „Юриспруденция“. С 2006 года Еремин был собственным корреспондентом Пятого канала в Москве, Крыму, Сочи, Ставрополе. С мая 2015-го, работал спецкором „Пятерки“ в донецком бюро, ДНР, а с августа 2017-го года до последнего момента Еремин работал специальным корреспондентом МИЦ „Известия“ в Москве», — пишет издание.

Сообщается, что журналист работал в зоне СВО с момента ее начала в феврале 2022-го. В составе съемочной группы он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте того же года и вместе с ротацией штурмовиков вошел во взятый под контроль город — увиденное он транслировал в своих сюжетах. После этого были Мариуполь, Азовсталь, Марьинка. Еремин впервые за время спецоперации сделал сюжет о работе артиллерии снарядами «Краснополь». Кроме того, журналист первым сделал материалы о «Ланцетах», «Солнцепеках» и расчетах FPV-дронов.

«За время нахождения в зоне СВО корреспондент не раз рисковал жизнью. Под Угледаром в августе 2022 года он попал под обстрел минометчиков. Тогда в украинских соцсетях было найдено видео, которое фактически доказывало то, что ВСУ намеренно убивают российских журналистов. Награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — передают «Известия».

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