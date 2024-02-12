Убийство Залужного, Авдеевка, выход к Краматорску. Что будет дальше на СВО?

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Возможная ликвидация Валерия Залужного, текущая ситуация в Авдеевке, обстановка у Часова Яра и выход ВС РФ к Краматорску, влияние союза Александр Сырский — Владимир Зеленский на жителей Украины — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 12 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц рассказал о возможном будущем экс-главкома ВСУ Валерия Залужного

«Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически устранить, так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС. Залужный, как и все государственные деятели с приставкой „экс“, вполне может заговорить. И рассказать много нелицеприятного про действующие украинские власти. Вероятно, Запад видит в нем своего рода „консерву“, которую вскроют, если вдруг окончательно решат сносить Зеленского. Разумеется, действующему президенту откровения экс-главкома не нужны. А СБУ не раз доказывала, что прекрасно умеет заставить неугодного замолчать навсегда», — написал военкор.

«Военная хроника» рассказала, что сейчас нужно знать о боях за Авдеевку

«Активных боевых действий и удержания Авдеевки, которые анонсировал командующий группировкой ВСУ „Таврия“ бригадный генерал Александр Тарнавский, пока нет. Есть косвенные признаки накопления резервов ВСУ западнее Авдеевки в районе Яснобродовка — Уманское, но пока неясно, будут ли направлены эти силы непосредственно на поддержание группировки в Авдеевке. Судя по темпам продвижения штурмовых групп ВС РФ, кульминацию с рассечением группировки ВСУ на две части (северную на территории АКХЗ и юго-восточную за ж/д станцией Авдеевка) можно ожидать в ближайшие 72–96 часов. Одним из водоразделов и маркером прохождения точки невозврата в отношении Авдеевки будет служить выход к ресторану „Бревно“ на пересечении Индустриального проспекта и Привокзального переулка с трассой О-0542 (ориентир — Авдеевский завод строительных деталей). В данный момент трасса фактически является единственной точкой для быстрой эвакуации группировки ВСУ — и вся она под огневым контролем ВС РФ. Выход штурмовых групп ВС РФ в эту точку окончательно оформит окружение юго-восточной группировки ВСУ в Авдеевке и поставит перед выбором группировку на территории АКХЗ», — пишут авторы канала.

Фото: МО Украины

«Военная хроника» отметила, что сейчас украинские СМИ начинают паниковать.

«Оборонительная линия ВСУ западнее Авдеевки (предположительно, по линии Орловка — Семёновка — Тоненькое) еще не готова, и процент ее готовности крайне мал, равно как и отсутствует линия фортификации от Степового до Северного (опорники на этом направлении есть, но без капитальных укреплений). В таких условиях Авдеевка все сильнее начинает напоминать не только Артемовск, но и Марьинку, после выдавливания из которой ВСУ вынуждены закрепляться как есть в соседних селах Георгиевка, Максимильяновка и параллельно думать, как обороняться в Курахове. Западные эксперты, например аналитик центра Карнеги Майкл Кофман, уже начали переобуваться и упрекать ВСУ в неграмотных действиях при обороне. В ответ на это экспертам припоминают заявления о якобы критических потерях ВС РФ и ошибки стратегии HOLD, BUILD AND STRIKE, составленной автором применительно к боевой обстановке на фронте», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сейчас происходит у Часова Яра за Бахмутом

«Российская армия продолжает наступление на Артемовском направлении. „Взяты несколько опорников. В настоящее время они зачищаются“, — отмечает собеседник канала. По его словам, в настоящее время бои идут на рубеже Богдановка — Хромово. В случае взятия Часова Яра для ВС РФ откроется дорога на Краматорск», — сообщили авторы «Иди и смотри».

«Продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра. До города осталось менее двух километров. Противник готовится к обороне города. Сам штурм окраин Часова Яра вряд ли можно ожидать до занятия Богдановки и прилегающих к ней высот, за которые продолжаются ожесточенные бои. К югу есть некоторые подвижки в нашу пользу в районе Красного и Клещеевки (к востоку от поселка)», — написал военный эксперт Борис Рожин.

«ВС РФ продвигаются на Бахмутском направлении на рубеже Богдановка — Хромово в направлении Часов Яра. Под контроль российских сил перешло несколько крупных опорных пунктов противника в посадках», — отметил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Александр Сладков объяснил, в чем главная проблема нового главкома ВСУ Сырского

«Сырский — Зеленский. Я искал позитивный для Киева и далее для России смысл в этом новом союзе, но его нет. Этот союз трагичен. Для украинского народа. ВСУ проигрывают под Авдеевкой не только потому, что у них мало солдат. Огневой мощи не хватает и технического оснащения. Это очень важно в такой войне. Одними телами фронт не закроешь. А Сырский начал заводить под Авдеевку имеющиеся боевые резервы. Их так много у Киева, этих резервов? Значит, пан или пропал — они ставят только на этот зимний сезон, никаких планов оборонять Полтаву, Сумы, Черкассы, Чернигов, Киев, наконец. Трагедия у них там назревает», — отметил военкор.

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