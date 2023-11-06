Убийство в эфире и избиение модели: самые резонансные дела треш-стримеров Правительство поддержало законопроекты о введении ответственности за треш-стримы

Фото: Twitch

Mellstroy (Андрей Бурим)

Правительство России поддержало законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Соответствующее заключение будет рассмотрено 7 ноября. Согласно предлагаемым нормам, за публикацию неприемлемого контента в случае принятия закона будут штрафовать на суммы до 600 тысяч рублей или запрещать определенные действия вроде пользования интернетом. NEWS.ru вспоминает самые резонансные случаи треш-стримов.

Кто предложил наказывать треш-стримеров

В конце октября член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что стримы в интернете, демонстрирующие насилие и неподобающее поведение, должны быть запрещены. Он выразил уверенность, что эксперты смогут определить перечень характерных признаков, которые можно будет оценить как недопустимые для распространения в Сети. По мнению Пушкова, такие меры необходимо принимать по отношению к любому контенту, пропагандирующему насилие и унижающему человеческое достоинство.

Автором проекта об уголовной и административной ответственности за треш-стримы является глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он сообщил, что правительство России поддержало законопроект, который будет рассмотрен 7 ноября на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Метелев рассказал: согласно предлагаемым нормам, за публикацию неприемлемого контента в случае принятия закона будут штрафовать на суммы до 600 тысяч рублей или запрещать определенные действия вроде пользования интернетом. В уголовных делах трансляция преступных событий в Сети станет отягчающим обстоятельством.

Модели разбили лицо в «Москва-Сити»

В октябре 2020 года стример Mellstroy (Андрей Бурим) разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой о стол. Инцидент произошел во время эфира на YouTube-канале Бурима в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити». Причем съемки стримера проходили на фоне проводимой им же вечеринки. Однако никто из гостей не вступился за пострадавшую девушку.

После случившегося в отношении Бурима было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Летом 2021 года суд признал его виновным и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства ежемесячно.

Убийство в прямом эфире

Одна из самых трагичных историй произошла в декабре 2020 года. Станислав Решетняк (псевдоним Reeflay) вел стрим в своем доме в деревне Ивановка вместе со своей знакомой Валентиной. В какой-то момент он начал избивать гостью. Пытаясь увернуться от многочисленных ударов, девушка схватилась за компьютерные провода. Трансляция ненадолго прервалась.

Вскоре блогер вернулся в эфир и сообщил, что «наказал Валентину», заперев ее в неотапливаемой бойлерной. Через несколько часов Решетняк по просьбе подписчиков открыл комнату. К тому моменту девушка была без сознания. Стример уложил ее на диван и попытался привести в чувство, рыдая и прося зрителей вызвать скорую помощь. Почти два часа подписчики Решетняка наблюдали за уже мертвой девушкой. В результате треш-стримера признали виновным в убийстве и приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Фото: NEWS.ru Станислав Решетников (Решетняк)

Треш-стример избил мать и бабушку

В 2022 году волгоградский блогер Павел Прокудин избил свою мать и бабушку в прямом эфире в TikTok. Шокирующие кадры быстро распространились в интернете. На них видно, как стример набрасывается на мать после того, как она просит его сделать музыку потише. Разъяренный замечанием, он бил родственницу и таскал ее по полу. В порыве гнева стример избивал пожилую бабушку. В итоге Прокудина арестовали на десять суток, на него составили административный протокол за побои.

Какие треш-стримы произошли в этом году

В апреле 2023 года в Ивановской области правоохранители задержали треш-стримера, который избивал девятилетнюю дочь в прямом эфире. На видео мужчина издевается над собственным ребенком, а также рассказывает зрителям о других совершенных в отношении детей преступлениях. Вскоре после этого в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего». В настоящий момент треш-блогер находится под арестом.

В апреле текущего года треш-блогер из Кохмы Ивановской области Дмитрий Серов во время прямого эфира довел до слез и избил девочку, а потом заявил, что он педофил. Мужчину проверяла полиция. На видео ребенок рыдает и говорит, что хочет домой, но блогер не дает девочке уйти. Кроме того, сообщается, что мужчина показал на камеру, как именно он насилует детей.

В Санкт-Петербурге 16-летний стример вместе с приятельницей забил насмерть молотком 13-летнюю школьницу во время интернет-эфира. По информации «Mash на Мойке», позднее несовершеннолетнего задержали, о его сообщнице информации нет. О пропаже 13-летней девочки ее родители сообщили 1 мая. В тот день 16-летний блогер со своей 15-летней подругой пригласили ее в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Пара вела онлайн-трансляцию, в ходе которой девушка задавала вопросы школьнице. Позднее подросток нанес жертве не менее 10 ударов молотком. Тело девочки он закопал в заранее подготовленную могилу вместе с вещами убитой.

В конце мая в Нижнем Тагиле волонтерам удалось спасти собаку, вызволив ее из квартиры треш-стримера. Поводом для этого стал видеоролик из прямой трансляции, на котором местный житель бьет кулаками овчарку по морде и телу. Первым к зоозащитникам обратился житель Ростова-на-Дону, нашедший видео в Сети. Полиция начала проверку.

Попасть в квартиру волонтерам не удавалось в течение нескольких дней. Мужчина просто не открывал дверь ни представителям полиции, ни зоозащитникам. Но 23 мая они решили обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатели при помощи болгарки вскрыли дверь в квартиру живодера. На операцию по спасению собаки ушло около восьми часов.

В октябре в Сети стали появляться видео, сделанные треш-стримерами в Стерлитамаке. На опубликованных записях видно, что блогеры испражняются на лица бездомных, избивают их, а также заставляют их драться друг с другом. В региональном Управлении МВД по Башкирии заявили, что по факту публикации кадров в Сети будет проведена проверка.

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