Ракетный удар по Крыму привел к ночной трагедии: как ВСУ атакуют РФ 24 мая

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотник ВСУ был сбит над Татарстаном. Частный сектор Кременной в ЛНР попал под артобстрел. Два человека погибли в результате массированного удара ВСУ по Крыму. Дрон совершил налет на школу в селе под Белгородом. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Крым ракетами западного производства

Накануне около полуночи ВСУ нанесли массированный удар по Крыму. Как писал Telegram-канал SHOT, взрывы были слышны в Симферополе, Алуште, Ялте, Евпатории, а также в районе Джанкоя.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили над полуостровом три оперативно-тактические ракеты ATACMS. В Черном море были уничтожены три украинских безэкипажных катера. По сообщению Telegram-канала Mash, ВСУ выпустили по региону как минимум 16 ракет.

Один их снарядов попал в пустующий объект хозяйственного назначения в Алуште, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Двое мирных жителей погибли в Симферопольском районе.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало информацию о последствиях удара по Крыму.

Украинский БПЛА был сбит над Татарстаном

Накануне утром аэропорт Казани временно перестал принимать и выпускать лайнеры в целях «обеспечения безопасности полетов». Затем аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Нижнекамска.

Telegram-канал SHOT сообщил, что около 13:10 из-за угрозы атаки БПЛА в Казани и Нижнекамске проводилась экстренная эвакуация сотрудников ряда предприятий — «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко», «Нижнекамскнефтехима» и нижнекамской ТЭЦ.

«Около 14:00 дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — заявили в Минобороны.

Мэр Елабуги Рустем Нуриев заявил, что БПЛА упал на территории Елабужского района Татарстана, разрушений нет.

По данным Telegram-канала Mash, сбитый беспилотник — переделанный под дрон-камикадзе легкомоторный самолет А-22 «Летучая лисица». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Администрация Кременной сообщила об артобстреле ВСУ

Украинские войска обстреляли из артиллерии Кременную в Луганской Народной Республике в ночь на 24 мая, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков. По его словам, местные жители не пострадали. Минобороны не комментировало сведения об ударе по городу.

«В ночное время был нанесен удар по частному сектору. Разрушен один жилой дом с возгоранием, сгорело несколько хозяйственных построек, нарушено газоснабжение и водообеспечение нескольких районов города», — написал Третьяков в Telegram-канале.

Один человек погиб и 13 пострадали в результате обстрелов ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 24 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 14 обстрелов на Донецком направлении, девять — на Горловском и один — на Авдеевском. 67 боеприпасов были выпущены по региону. По данным СЦКК, ВСУ били по Горловке американскими снарядами М-864 с кассетной боевой частью.

Мужчина 1954 года рождения погиб в результате обстрела центрально-городского района Горловки. В момент удара он находился в автомобиле. Пострадали двое жителей Авдеевки и 11 жителей Горловки. Последние — в результате прилета в районе магазина «Геркулес MOLOKO» на проспекте Ленина.

Гладков сообщил об атаке дрона на школу в белгородском селе

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере четыре раза. По данным Минобороны РФ, четыре украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще три БПЛА были сбиты над регионом ночью и утром 24 мая.

Днем 24 мая село Новая Таволжанка попало под обстрел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадали двое пожилых жителей: мужчина и женщина. Обоих госпитализировали. 14 частных домов получили повреждения.

Позже в этот же день школа в селе Безымено подверглась атаке дрона-камикадзе. Кровля здания получила повреждения, окна были выбиты. Взрослые и дети не пострадали, поскольку школьники учатся дистанционно.

Минобороны России не комментировало сообщения о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области.

ФСБ сорвала диверсии СБУ в Нижегородской области

Российские силовики задержали двух жителей Нижегородской области, готовивших диверсии в регионе по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. Подозреваемые планировали совершить террористические акты на железной дороге за денежное вознаграждение.

По словам одного из задержанных, когда он искал вместе с другом работу, с ним в Telegram связался мужчина, предложивший устраивать поджоги за вознаграждение. Во время обысков у подозреваемых были изъяты компоненты самодельного зажигательного устройства. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются возможные соучастники.

Рогов сообщил об обстреле города в Запорожской области

Накануне вечером Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии город Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, обошлось без пострадавших.

«Вчера около 18:00 целью бандеровцев традиционно стали жилые дома местных жителей. Разрушения получили два частных дома», — написал Рогов в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаке на Каменку-Днепровскую.

Сальдо сообщил о двух налетах дронов на Днепряны

Накануне днем украинские беспилотники совершили налет на жилой сектор поселка Днепряны в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Никто не пострадал, два частных дома получили повреждения.

Утром 24 мая Днепряны подверглись повторной атаке дронов. В одном из домов произошли взрыв и пожар. Никто из местных жителей не пострадал, уточнил губернатор.

Министерство обороны России не комментировало сообщения об атаках на Днепряны.

Богомаз заявил о попытке ВСУ атаковать Брянскую область беспилотником

ВСУ попытались совершить террористическую атаку на регион с помощью беспилотника, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Российское военное ведомство не комментировало эту информацию.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в Telegram-канале.

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