«Убийство нельзя узаконить»: в СПЧ ответили на идею Миронова о казнях

За убийство беззащитного ребёнка злоумышленники должны нести наказание, но смертная казнь в современном обществе недопустима. Такую точку зрения в интервью NEWS.ru высказала заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, директор авторского центра «Мир семьи» Ирина Киркора.

Так она отреагировала на слова лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, который заявил, что убийцу 8-летней девочки в Тюмени надо казнить. По её словам, убийство, а тем более ребёнка, является ужасным преступлением, но смерть уже необратима, а преступник в любом случае понесёт наказание.

Смертная казнь это один из древних видов наказания, который изначально возник в ходе реализации принципа талиона: «око за око, зуб за зуб», то есть работал принцип о том, что справедливым наказанием за причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь, — сказала Киркора.

Она отметила, что мы живём в правовом государстве, где жизнь человека всегда была и должна оставаться высшей ценностью. Но больше всего, по словам Киркоры, она не хочет, чтобы наши дети привыкали к миру, где убийство и в том числе и узаконенное убийство становится нормой по принципу «око за око».

Специалист напомнила, что в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 N 8-П, положения федерального законодательства о смертной казни как виде уголовного наказания, процедурах его назначения и исполнения в настоящее время применяться не могут. Таким образом, в настоящее время сохраняется мораторий на применение смертной казни, установленный фактически президентом России и Конституционным Судом, срок которого не определён, что вместе с тем не влечёт пересмотр приговоров о назначении в качестве наказания смертной казни.

Ранее сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости смертной казни для двух видов преступников. В пример он привёл виновного в убийстве школьницы в Тюмени. Политик считает, что надо казнить террористов и убийц детей.