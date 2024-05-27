Убийство из-за запаха еды и пожар на штрафстоянке: самые громкие ЧП за день

Фото: t.me/mchs_official*

Мужчина нарочно сбил насмерть пытавшуюся уйти от него сожительницу, житель многоэтажки устал от запаха в ресторане и убил его сотрудницу, в Мытищах девять автомобилей сгорели на штрафстоянке — эти новости россияне особенно активно читали 27 мая. NEWS.ru делится их подробностями.

Мужчина на авто сбил насмерть сожительницу

На подмосковном участке трассы М-1 37-летний мужчина сбил на автомобиле супругу, которая ранее заявила, что бросает его. В Сети было опубликовано видео наезда, снятое с камеры внешнего видеонаблюдения. Мужчину задержали, а женщину доставили в больницу, где она позже скончалась. При поступлении медики подтвердили у женщины переломы ребер, таза и ног, черепно-мозговую травму, а также сильный ушиб легкого.

Известно, что пара совместно воспитывала двойняшек. Они жили в поселке Дорохово Рузского района. Подозреваемый ранее уже был судим. Уголовное разбирательство ведется по статье о покушении на убийство.

Подруга погибшей рассказала, что та много раз пыталась уйти от сожителя, но он ее не отпускал. Подруга отметила, что в семье погибшей происходил настоящий абьюз.

«Он регулярно ее избивал, грозился забрать детей. Она много раз пыталась уйти от него, каждый раз приходила ко мне с синяками. Он ее просто не отпускал. Это был настоящий абьюз», — поделилась девушка.

Она добавила, что сожитель не отпускал одну даже погулять с детьми. По ее словам, с его стороны постоянно были вспышки агрессии. Подруга убитой добавила, что мужчина переехал сожительницу на автомобиле, когда та решила окончательно от него уйти.

Мужчина убил сотрудницу ресторана из-за запаха еды

Мужчина напал с ножом на сотрудницу ресторана в Сыктывкаре из-за запаха еды с кухни. Он нанес ей несколько ударов ножом в область головы и шеи. Пострадавшую госпитализировали, на следующий день она скончалась в больнице.

Мать женщины рассказала, что гражданин жил над кафе. Все запахи проникали к нему в квартиру, из-за чего он не раз ругался с персоналом заведения и пытался помешать его работе. К погибшей, которая недавно стала управляющей, он и раньше проявлял агрессию. В день трагедии у нее был выходной, но она пришла помочь коллегам — было много клиентов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, обвиняемый, как выяснилось, ранее уже судимый, заключен под стражу.

Пожар на штрафстоянке в Мытищах

Крупный пожар вспыхнул на штрафстоянке в подмосковных Мытищах. Сгорели по меньшей мере девять автомобилей. В МЧС рассказали, что огонь распространился на площади 105 квадратных метров. В 11:12 пожарные ликвидировали открытое горение.

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