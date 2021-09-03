МВД: отец жертвы самарского педофила не работал в полиции

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что расправившийся с педофилом отец одной из его жертв Вячеслав Матросов был полицейским.

В лесу посёлка Винтай Самарской области было обнаружено тело мужчины. Как сообщают следователи, тело частично было погребено под землёй. Погибшим оказался фигурант нескольких дел об изнасилованиях Олег Свиридов. Его убил отец одной из пострадавших девочек. В СМИ прозвучали предположения, что отец, совершивший самосуд, был сотрудником МВД. Данная информация не подтвердилась, главк министерства выступил с опровержением данного слуха.

Данная информация не соответствует действительности, а указанный гражданин никогда не работал в органах внутренних дел, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что отец жертвы растлителя детей выследил и убил обидчика своей дочери. Обвиняемый в самосуде сознался в преступлении, но пояснил, что насильник сам бросился на нож Матросова.