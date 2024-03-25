Ряды ВСУ опустели из-за уклонистов: новости СВО на вечер 25 марта

Фото: МО Украины

25 марта в Киеве и в ряде других областей Украины прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал киевлян немедленно пройти в укрытия. В области звучали сирены воздушной тревоги и работали системы ПВО. Взрывы также раздавались в киевском аэропорту Жуляны.

Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России. По их данным, в составе экипажей украинских ЗРК западного производства числились наемники из стран Североатлантического альянса.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 25 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные прорывают оборону ВСУ по всему фронту

Российские военные продвигаются в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике, заявил глава региона Денис Пушилин. По его словам, под таким натиском подразделения ВСУ вынуждены отходить от Артемовска. В перспективе это позволит приступить к восстановительным работам в городе, уточнил он.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российская армия уверенно продвигается на всех направлениях в зоне проведения СВО. По его словам, военные ВС РФ используют «качели»: давят по всей линии боевого соприкосновения, выискивая слабые места ВСУ.

Вооруженные силы России прорвали оборону украинских войск северо-западнее села Вербового на Ореховском направлении, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, военнослужащим удалось занять пять опорных пунктов противника. В Министерстве обороны пока не подтвердили эту информацию.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Ряды ВСУ опустели из-за уклонистов

Украина столкнулась с катастрофической нехваткой не только боеприпасов, но и военнослужащих из-за повсеместного уклонения граждан от призыва, сообщает издание Politico. Согласно его сведениям, средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года. При этом случаев уклонения граждан от мобилизации становятся все больше.

За все время СВО 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину. Вместе с этим около 1300 уклонистов предстали перед судом только за прошлый год. Авторы публикации предположили, что нежелание украинцев воевать связано с пессимизмом относительно исхода конфликта.

Одесса осталась без электротранспорта

Работа электротранспорта в Одессе была прекращена из-за повреждений энергетической инфраструктуры. В украинской компании ДТЭК уточнили, что в городе ведутся восстановительные работы, однако ситуация с подачей электричества по-прежнему остается сложной. Повреждения получил один из высоковольтных энергообъектов «Укрэнерго», сообщили власти.

В Николаевской области беспилотник ударил по энергетическому объекту, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким. По его словам, в результате этого произошло возгорание, которое вскоре потушили.

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Российские гаубицы мешают украинцам вооружаться

Российские расчеты гаубиц «Мста-Б» продолжают успешно наносить удары по позициям ВСУ в граничащих с Курской областью районах, уничтожен склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны России. Один из бойцов с позывным Питер рассказал, что объект удалось обнаружить при помощи беспилотников.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в Ростовской области с использованием зенитных ракет С-200, сообщило Министерство обороны России. Снаряды были переоборудованы для поражения наземных целей. По данным ведомства, две управляемые ракеты были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Пленные бойцы ВСУ выдали местоположение систем РЭБ

Штурмовики морской пехоты Тихоокеанского флота захватили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении и взяли четырех пленных. По словам российского военнослужащего с позывным Кот, украинские солдаты сразу же подняли руки и рассказали о месторасположении средства РЭБ.

Жители Украины стали сомневаться в победе ВСУ

На Украине наблюдается спад патриотического рвения, а количество украинцев, не уверенных в победе в конфликте, продолжает расти, пишет Politico. По данным газеты, данный процесс происходит на фоне увеличения потерь в рядах ВСУ. Обозреватель газеты Джейми Деттмер пояснил, что пессимистические настроения вызывают данные о погибших и раненых, а многие из граждан страны стремятся избежать мобилизации.

В Великобританию въехало более 200 тысяч украинских беженцев, сообщила член палаты лордов Британии баронесса Джей Скотт. По ее словам, из них более 108 тысяч человек обосновались в Лондоне, еще полторы тысячи беженцев находятся в Северной Ирландии, а 5487 — в Шотландии.

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