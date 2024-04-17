У России новая группа войск – «Север»: какие задачи на СВО она будет решать

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» заметили, что в сводках Минобороны появилась новая группировка войск ВС России, которая получила название «Север» — ранее эти войска обычно именовались «группировкой войск прикрытия границы». NEWS.ru попросил высказать свое мнение о том, что же означает новое имя и почему была создана новая группировка войск, военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.

Шестая группировка

— Ранее было известно, что на Украине есть пять группировок ВС РФ: «Запад», «Центр», «Восток», «Юг» и «Днепр» И вот теперь появилась еще и группировка «Север», которая отвечает за Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Это связано в первую очередь с тем, что ранее велись полномасштабные обстрелы нашей границы и территории со стороны Украины. И они ведутся до сих пор: и артиллерией, и ракетами, и прочим. Плюс были попытки самого настоящего вторжения со стороны Украины. Это были полноценные боевые действия — противник использовал бригаду численностью несколько тысяч человек, различную боевую технику.

И нам надо так или иначе отвечать на угрозы. И реальные, и потенциальные. И поэтому было принято решение о создании новой группировки войск, которая получила название «Север».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Все зависит от задач

— Можно предположить, что в будущем эта группировка будет усиливаться. Не исключено, что это нужно для создания так называемой санитарной зоны, которая позволит оградить Белгородскую и Курскую область от атак и обстрелов.

Можно предположить, что перед группировкой войск «Север» будут стоять уже другие задачи по сравнению с «войсками прикрытия». От этих задач и будет зависеть как численность группировки войск, так и ее вооружение.

Но мы пока не знаем — да и не должны знать, — какие конкретно задачи будут поставлены перед командованием «Севера». Но то, что враг получит достойный ответ на свои провокации, — это очевидно. Ведь сейчас всю страну беспокоит ситуация, которая происходит в Белгородской области и соседних областях. О ней прекрасно знает не только глава региона, но и руководство страны. И появление новой группировки показывает это.

Думаю, что в ближайшие месяцы мы еще не раз услышим в сводках Минобороны про группировку «Север». И уже тогда станет ясно, какие перед ней стоят цели и задачи. И я уверен, что это будет не только охрана границы, но и более важные стратегические цели.

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