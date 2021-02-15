У Росгвардии может появиться право оцеплять объекты и акватории

https://static.news.ru/photo/ce28f8c0-6fac-11eb-92b7-96000091f725_660.jpg Фото: rosguard.gov.ru

Депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарёв внесли в Госдуму законопроект о расширении полномочий сотрудников Росгвардии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что сотрудники силового ведомства получат право оцеплять объекты и акватории, охраняемые Росгвардией, если кто-то попытается проникнуть на их территорию. Пока что у бойцов нет таких полномочий.

Депутаты считают, что пока росгвардейцы не могут оцеплять объекты, это может быть опасно. В частности, такое положение дел «создаёт реальную угрозу безопасности охраняемых объектов, в том числе путём совершения терактов, диверсий и иных актов незаконного вмешательства, которые могут иметь тяжкие последствия и нести угрозу для населения».

Авторы законопроекта в пояснительной записке к документу отметили, что в период с 2018 по 2019 год сотрудники Росгвардии пресекли 142 попытки незаконного вторжения на подохранные территории ведомства. А меж тем, под его охраной находятся стоянки судов с ядерными энергетическими установками, перевозимые ядерные и взрывчатые вещества, а также акватория Керченского пролива и многое другое.

Хинштейн и Пискарёв считают, что если дать росгвардейцам полномочия оцеплять объекты, то это позволит защитить жизнь и здоровье граждан, особенно если учесть нестабильную обстановку в мире, говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что к полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии официально могут добавить работы по разминированию. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарёв.