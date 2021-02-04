У родителей Леонида Волкова проходят обыски

https://static.news.ru/photo/1a2bc25a-678a-11eb-bcd1-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У родителей соратника оппозиционного политика Алексея Навального и руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова прошли обыски в Екатеринбурге. Об этом рассказал его мать Сусанна Волкова.

По словам родительницы оппозиционера, силовики пришли к ним домой утром 5 февраля в 06:30 по местному времени (4:30 по мск.) Женщина отметила, что правоохранители вели себе вежливо и сдержано, они ничего не изъяли у семьи. Обыски проходили в рамках санитарно-эпидемиологического дела, возбуждённого после несанкционированных митингов в Москве 23 января.

Мы сказали, что он не живёт в этой квартире уже 21 год, не прописан около десяти лет и в городе-то не был около трёх лет. Никаких претензий к сотрудникам у нас нет, они выполнили свою работу, — сказала Волкова в разговоре с «Новой газетой».

Она подчеркнула, что единственным неудобством было раннее проведение обыска, когда вся семья спала. Понятыми выступили соседи Волковых, которые в этот момент тоже спали.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. 31 января акции протеста повторились.

Ранее Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён Минюстом в список иноагентов) Николая Ляскина.

Напомним, Ляскина задержали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января.