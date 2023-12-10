У Путина захотели проверить знания биографий новых членов СПЧ Меркачева: я не думаю, что Путин знает каждого из новичков в СПЧ

Фото: kremlin.ru

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин точно знает старожилов Совета по правам человека, так как часто общался с ними, однако может не знать всех новых участников, заявила член СПЧ Ева Меркачева в интервью RTVI. В связи с этим она предложила проверить, насколько хорошо глава государства осведомлен о биографиях тех, кого включает в Совет.

Таким образом Меркачева отреагировала на появление в СПЧ общественника Александра Ионова. Он стал известен после жалоб на российских артистов, музыкантов и политиков.

Что касается конкретного члена СПЧ Ионова — вообще я не думаю, что президент знает каждого из новичков. Может быть, о ком-то слышал, а может быть, и нет. Это, кстати, хорошо бы у него спросить, знает ли он биографии каждого, кто пополняет ряды членов СПЧ, — отметила Меркачева.

Вместе с этим она указала, что в Совете есть так называемая старая гвардия, которых Путин в «любое время дня и ночи» вспомнит. Такие правозащитники, по ее словам, писали обращения и лично беседовали с президентом.

Ранее Путин обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человекам. Новыми членами СПЧ стали правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова, гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко, директор некоммерческой организации социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Кроме того, глава государства исключил из состава СПЧ адвокатов Шота Горгадзе, Генри Резника, Леонида Никитинского, общественных деятелей Александра Мукомолова и Мару Полякову. Из состава Совета также исключен экономист Евгений Ясин, умерший в сентябре.