У прокуроров может появится удаленный доступ к камерам в СИЗО Генпрокуратура России предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО и колониях

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Генеральная прокуратура РФ предложила предоставить прокурорам удаленный доступ к камерам видеонаблюдения в следственных изоляторах и колониях для надзора за происходящим в учреждениях. Об этом заявил замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев, которого цитирует РИА Новости. Он добавил, что отсутствие должного внимания к этому вопросу приводит к нарушениям права на личную безопасность заключенных.

Считаем целесообразным решить вопрос обеспечения в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях УИС, что позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности, — сказал Зверев.

Он также напомнил о случаях в ряде субъектов РФ «незаконной практики обращения с указанной категорией граждан».

Осенью 2021 года об истязаниях заключенных сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объемом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключенных раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

В феврале депутаты Госдумы единогласно одобрили законопроект в первом чтении, устанавливающий ответственность за пытки в колониях. Согласно ему, изменений потребуют сразу три статьи УК РФ. Например, в статье «Принуждение к даче показаний» появится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа.