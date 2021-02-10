Политолог рассказал, что ждёт Волкова после объявления в розыск

https://static.news.ru/photo/cd00cc4e-6b91-11eb-acb3-96000091f725_660.jpg Леонид Волков Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова в ближайшем будущем ждут два варианта развития событий: он может вернуться в Россию и стать новым «узником совести» или остаться в политэмиграции. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Константин Калачёв.



Эксперт уверен, что если оппозиционер вернётся на родину, то будет задержан также, как и Навальный. А в том случае, если решит остаться за рубежом — попытается управлять всем оттуда.

Но я почему-то думаю, что примеру Навального он не последует, интуиция подсказывает. С точки зрения необходимости «сакральных жертв», повышения политической капитализации движения «навальнистов», было бы круто, если бы вернулся — тут его задержали, посадили бы под арест. То есть появился бы ещё один «узник совести», ещё одна «жертва режима». Но Волков — не Навальный, — рассказывает политолог.



При этом эксперт уверен, что данная история с международным розыском Волкова — совершенно предсказуема. По мнению Калачёв, после задержания Навального было очевидно, что придут и за его соратниками.

Также очевидно, что присутствие Волкова в России нежелательно. Просьбу СК — заочно арестовать его за привлечение подростков к незаконным акциям, я рассматриваю, как акт подготовки к федеральной выборной компании. Потому что Волков и иже с ним, некий «коллективный Навальный», являются угрозой. То есть межгосударственный розыск и заочный арест за склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий — это не только Волкову предупреждение, что вас здесь не ждут. Это ещё и предупреждение «коллективному Навальному», то есть всем людям, что задействованы в его системе, — заключает Калачев



Ранее NEWS.ru писал о том, что российский сенатор заявил, что антироссийские санкции, введение которых обсуждают западные страны, вредят самому Алексею Навальному.